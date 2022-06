18-latka w półfinale Wielkiego Szlema. "Ukończenie szkoły było trudniejsze"

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

18-latka awans do najlepszej czwórki uzyskała we wtorek, dzięki wygranej z rodaczką Sloane Stephens (7:5, 6:2). Największy sukces w karierze przyszedł zatem ledwie kilka dni po ukończeniu szkoły średniej, gdy naukę do egzaminów łączyła z przygotowaniami do wielkoszlemowego startu. Gauff 21 maja, już z Paryża, chwaliła się dyplomem w mediach społecznościowych.



Gauff: zdobycie dyplomu wiele dla mnie znaczyło

Pegula ma plan na mecz ze Świątek. "Dobrze znam jej grę" Jessica Pegula w... czytaj dalej » - Czy ukończenie szkoły było trudniejsze? Tak, bo wiem, jak trudno było chodzić do szkoły i grać w tenisa jednocześnie - mówiła tenisistka tuż po meczu ze Stephens. - Inni gracze odpuszczają pozostałe aspekty życia i myślą, że tenis jest najważniejszą rzeczą. Nie jest, więc zdobycie dyplomu wiele dla mnie znaczyło - dodała.

23. aktualnie rakieta świata poprawiła ubiegłoroczny wynik z Paryża, kiedy dotarła do ćwierćfinału. Jej ostatnią przeszkodą w drodze do meczu o tytuł będzie Włoszka Martina Trevisan.

Gauff spektakularną karierę rozpoczęła, kiedy w wieku 15-lat, jako najmłodsza zawodniczka w historii, zakwalifikowała się do Wimbledonu. Teraz zdecydowała się na podpowiedź dla innych młodych graczy. - Wasze wyniki, praca czy nawet to, ile zarabiacie nie definiują was jako osoby. Dopóki kochacie samych siebie, nie ma znaczenia, co myślą o was inni - podkreśliła.