Duże słowa legendy tenisa. "Świątek może wygrać dwucyfrową liczbę Wielkich Szlemów"

Zobacz, jak przebiegło losowanie rozstawionych singlistów we French Open 2022.

Losowanie zawodników rozstawionych we French Open 2022

Zobacz, z kim zmierzą się Novak Djoković, Rafa Nadal i Hubert Hurkacz we French Open 2022.

Djoković, Nadal i Hurkacz poznali rywali we French Open 2022

Zobacz, jak wygląda drabinka turnieju singlistów we French Open 2022.

Zobacz, jak wygląda drabinka turnieju singlistek we French Open 2022.

Zawiłe losy turniejowych jedynek. Czy Świątek zdejmie klątwę? Tylko cztery razy... czytaj dalej » - Wygląda na to, że Iga Świątek wykorzystuje okazję. Zaczyna dominację i na to zasługuje. W moim odczuciu ma zadatki, by wygrać dwucyfrową liczbę Wielkich Szlemów i jest tego najbardziej głodna z całej światowej czołówki - powiedziała Amerykanka o Polce w rozmowie z Eurosportem.

Evert, Corretja i Henman jednym głosem o Świątek

Siedmiokrotna mistrzyni Rolanda Garrosa podkreśliła też, że Świątek wciąż ma wielką ochotę uczyć się i rozwijać. - To interesujący moment i sytuacja, z którą dawno nie mieliśmy do czynienia. Pamiętamy rywalizację w kobiecym tenisie, a później przyszła dominacja Sereny (Williams - red.). Teraz potencjalnie znów mamy kogoś, kto może dominować - dodała.

Zachwytów nad Świątek, która wygrała 28 ostatnich meczów i pięć turniejów, nie ma końca. Pod wrażeniem jej dokonań są też stali eksperci Eurosportu Alex Corretja i Tim Henman.

- W dzisiejszych czasach taka seria to coś trochę nierealnego. Ważne, by Iga nie przesadziła z pewnością siebie, by nie uwierzyła, że jest niepokonana. W tej sytuacji nawet jak nie idzie ci dobrze, wiesz, że możesz odwrócić losy spotkania - przyznał w niedzielę Hiszpan.

Brytyjczyk z kolei stwierdził, że jest nieco zaskoczony tym, jak łatwo Świątek weszła w buty Ashleigh Barty, poprzedniej liderki rankingu WTA, która w marcu niespodziewanie zakończyła karierę. - Chyba nikt się nie spodziewał, że zareaguje tak dobrze, że zaprezentuje tenis na takim poziomie. Widziałem ją w Miami, w Rzymie, w poprzednich turniejach i wszystko robiła naprawdę świetnie - mówił.

Oglądasz Wideo: Eurosport Corretja oraz Henman przed pierwszym meczem Świątek na Roland Garros 2022

Iga Świątek - Łesia Curenko: kiedy mecz?

Mecz Iga Świątek - Łesia Curenko w pierwszej rundzie Roland Garros 2022 zaplanowano na poniedziałek 23 maja o godzinie 12. Będzie to pierwsze spotkanie dnia na głównym obiekcie paryskiego kompleksu, korcie imienia Philippe Chartiera.

Starcie będzie można oglądać na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosporcie w Playerze.

Polka i 12 lat starsza Ukrainka, obecnie 121. zawodniczka rankingu WTA, nigdy wcześniej ze sobą nie grały.