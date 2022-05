Alcaraz zachwycił lobem. "To jedno z najtrudniejszych zagrań w tenisie"

Roland Garros 2022 na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Roland Garros 2022. Zinedine Zidane ma swojego faworyta Zinedine Zidane... czytaj dalej » Był kluczowy moment trzeciego seta niedzielnej rywalizacji w 1/8 finału. Dwa pierwsze Alcaraz wygrał 6:1, 6:4, a w trzecim był remis 3:3 i Hiszpan miał break pointa. Po serii ładnych wymian 19-latek był bliski skończenia gema, gdy popisał się ładnym zagraniem tuż za siatkę.

"Punkt dnia na pewno"

Chaczanow nie chciał dać za wygraną. Dobiegł do piłki i przebił na drugą stronę, lobując rywala. Wydawało się, że tak wyrafinowanego uderzenia Hiszpan nie będzie w stanie odebrać. Nic bardziej mylnego. Zdołał, i to jak! Zaprezentował tak zwanego "hot-doga", czyli w pełnym biegu przelobował rywala kapitalnym uderzeniem piłki między nogami. Rosjanin z trudem dobiegł do niej i choć próbował jeszcze odebrać, to zrobił to niedokładnie.

- Trafił i przełamał! Punkt dnia na pewno - zachwycał się zagraniem Hiszpana komentator Eurosportu Marek Furjan, który od razu dodał, że będzie ono walczyło z lobem Huberta Hurkacza w meczu z Davidem Goffinem o miano najefektowniejszego w całym turnieju.

- Coś niesamowitego! Lob przy hot-dogu to jest jedno z najtrudniejszych zagrań w tenisie - dodał.

Podczas gdy publiczność zaczęła wiwatować, Alcaraz tylko zacisnął pięść. Z kolei Chaczanow uśmiechnął się i pokiwał głową z niedowierzaniem.

Losów seta nie udało mu się już odwrócić. Hiszpan dopełnił potem formalności, wygrywając 6:4 i odnosząc 14. zwycięstwo z rzędu. Przy okazji został najmłodszym ćwierćfinalistą Rolanda Garrosa od 2006 roku. Wówczas z awansu do tej fazy cieszył się 19-letni Novak Djoković.

O półfinał rewelacyjny Hiszpan powalczy z rozstawionym z numerem trzecim Alexandrem Zverevem.

