Leżał zakrwawiony, znalazł go trener. Tenisista zemdlał po wielkiej wygranej w Paryżu

Sabalenka awansowała do 2. rundy Roland Garros

Badosa awansowała do 2. rundy Roland Garros

Rosolska i Routliffe awansowały do 2. rundy Roland Garros

Rosolska po awansie do 2. rundy Roland Garros

Kubot po awansie do 2. rundy Roland Garros

Jakub Rogalski o przygotowaniu fizycznym Hurkacza do Roland...

Djoković awansował do 3. rundy Roland Garros

Badosa awansowała do 3. rundy Roland Garros

Ruud awansował do 3. rundy Roland Garros

Begu po wygranym meczu podeszła do dziecka, które wcześniej...

Miedwiediew awansował do 3. rundy Roland Garros

Byli tenisiści ostrzegają Rosjanina. "Miał szczęście, że nic się nie stało" Andriej Rublow... czytaj dalej » Zajmujący 155. miejsce w światowym rankingu Carabelli nie zdołał wcześniej awansować do turnieju wielkoszlemowego. By wystąpić na paryskich kortach, musiał przejść przez trzy rundy eliminacji. Kiedy w Paryżu odniósł historyczny sukces, w pierwszej rundzie trafił na Asłana Karacewa. Zdecydowanym faworytem pojedynku był 41. w zestawieniu ATP Rosjanin.

Argentyńczyk nic sobie jednak z tego nie robił i po zaciętej rywalizacji o awansie do II rundy zdecydował piąty set. W nim młodszy tenisista przegrywał już 0:3, a potem 2:5, ale pokazał wielki hart ducha, nie tylko odrabiając straty, ale i wygrywając ostatecznie po prawie czterech godzinach i 20 minutach walki 6:3, 4:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10-5).

- Kiedy mecz się skończył, ludzie zaczęli mnie prosić o zdjęcia. Prawda jest taka, że ​​nie wiem, co się stało. Byłem tak zmęczony i spięty, że ​​trudno było mi się nawet uśmiechnąć, czułem się w tym trochę zagubiony. Rywal kazał mi biegać jak szalony, uderzał coraz mocniej, więc musiałem biegać coraz więcej, potem zaczęło mnie boleć biodro, ale kroczyłem dalej. To dodało mi energii i koniec końców udało mi się go pokonać - mówił.

"Nic nie pamiętam"

Zmagania na paryskich kortach 22-letni kwalifikant zakończył na drugiej rundzie. W środowym meczu szans nie dał mu 9. w światowym rankingu Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime, pokonując 6:0, 6:3, 6:4. Na konferencji prasowej po tym pojedynku okazało się, gdzie mogła leżeć przyczyna dość łatwej porażki Argentyńczyka.

Piłka meczowa ze spotkania Auger-Aliassime - Ugo Carabelli

- Zemdlałem w nocy w pokoju hotelowym po meczu z Karacewem. Nie wiem, jak to się stało, bo nic nie pamiętam. Nie wiem, jak wyszedłem z łazienki. Mój trener mnie znalazł, leżałem na podłodze z zakrwawioną twarzą - relacjonował Carabelli.

- Doświadczyłem dużego stresu, bo nigdy nie grałem pięciu setów przed tak dużą publicznością. Myślę, że dlatego mi się to wszystko przydarzyło - dodał.

Źródło: Getty Images Camilo Ugo Carabelli na długo zapamięta tę edycję Rolanda Garrosa

Z powodu osłabienia w następnym dniu trenował ledwie godzinę. - Miałem trochę zawrotów głowy, byłem bardzo zmęczony i bolało mnie ramię. Zrobiłem badania serca, wszystkie wyniki były dobre. Następne zrobię, kiedy wrócę do Buenos Aires - podkreślił.

Z Francji Carabelli wyjeżdża z podniesioną głową. - Pozytywną rzeczą jest doświadczenie gry z czołową dziesiątką przy pełnych trybunach - podsumował.

