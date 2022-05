Łzy mistrzyni. Konferencję trzeba było przerwać

Barbora Krejcikova to mistrzyni Roland Garros 2021

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak przed rozpoczęciem rywalizacji w Paryżu. Każdy mecz turnieju Rolanda Garrosa na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak przed rozpoczęciem rywalizacji w Paryżu. Każdy mecz turnieju Rolanda Garrosa na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak przed rozpoczęciem rywalizacji w Paryżu. Każdy mecz turnieju Rolanda Garrosa na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu oraz trener tenisowy Piotr Sierzputowski przed pierwszym meczem Kamila Majchrzaka. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette wygrała drugiego seta w starciu z Ons Jabeur 7:6 (7-4) i doprowadziła do remisu w setach. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette przełamała Ons Jabeur w szóstym gemie trzeciego seta meczu pierwszej rundy Roland Garros. Zobacz, jak do tego doszło. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette na korcie po pokonaniu Ons Jabeur w pierwszej rundzie Roland Garros. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa z Linette na korcie po awansie do 2. rundy Roland...

Rozmowa z Linette na korcie po awansie do 2. rundy Roland Garros

Zobacz rozmowę Pawła Kuwika z Magdą Linette. Polka awansowała do drugiej rundy Roland Garros. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Linette po awansie do 2. rundy Roland Garros

Linette po awansie do 2. rundy Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Magdalena Fręch przed pierwszym meczem w Roland Garros 2022. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak przed pierwszym meczem w Roland Garros 2022. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Auger-Aliassime awansował do 2. rundy Roland Garros

Auger-Aliassime awansował do 2. rundy Roland Garros

Do małego zamieszania na trybunach doszło podczas końcówki meczu Maria Sakkari – Clara Burel w pierwszej rundzie Roland Garros. Ochroniarze musieli usiąść obok jednego z kibiców. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Sakkari awansowała do 2. rundy Roland Garros

Sakkari awansowała do 2. rundy Roland Garros

Zverev awansował do 2. rundy Roland Garros

Zverev awansował do 2. rundy Roland Garros

Alcaraz awansował do 2. rundy Roland Garros

Alcaraz awansował do 2. rundy Roland Garros

Zobacz, co powiedzieli eksperci Eurosportu Alex Corretja oraz Tim Henmann w studiu Eurosport Cube przed pierwszym meczem Igi Świątek w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedzieli w studiu Eurosportu Marta Domachowska oraz Maciej Synówka o grze Magdy Linette w Roland Garros 2022. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Paweł Kuwik oraz Piotr Sierzputowski przed meczem Igi Świątek z Łesią Curenko w 1. rundzie Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Trevisan awansowała do 2. rundy Roland Garros

Trevisan awansowała do 2. rundy Roland Garros

Świątek awansowała do 2. rundy Roland Garros

Świątek awansowała do 2. rundy Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po wygraniu z Łesią Curenko w 1. rundzie Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do 2. rundy Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Świątek po awansie do 2. rundy Roland Garros

Świątek po awansie do 2. rundy Roland Garros

Zobacz, co Marta Domachowska i Maciej Synówka powiedzieli o zwycięskim meczu Igi Świątek w 1. rundzie Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Kamil Majchrzak przełamał Brandona Nakashimę w piątym gemie pierwszego seta meczu 1. rundy Roland Garros. Później Polak doprowadził do remisu 3:3 w tym secie. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Diane Parry po awansie do 2. rundy Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Parry po awansie do 2. rundy Roland Garros

Parry po awansie do 2. rundy Roland Garros

Riske awansowała do 2. rundy Roland Garros

Riske awansowała do 2. rundy Roland Garros

Nadal awansował do 2. rundy Roland Garros

Nadal awansował do 2. rundy Roland Garros

Zobacz, co powiedział Kamil Syprzak w rozmowie z Pawłem Kuwikiem podczas Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak po porażce w 1. rundzie Roland Garros. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Raducanu awansowała do 2. rundy Roland Garros

Raducanu awansowała do 2. rundy Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Magdalena Fręch w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po przegranym meczu z Andżeliką Kerber. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Djoković awansował do 2. rundy Roland Garros

Djoković awansował do 2. rundy Roland Garros

Roland Garros 2022 na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

W Paryżu będzie nowa mistrzyni - w poniedziałkowym meczu 1. rundy Krejcikova nie dała rady reprezentantce gospodarzy Diane Parry, przegrywając 6:1, 2:6, 3:6. Na powtórzenie sukcesu sprzed roku po prostu zabrakło jej sił.

"Uderzyłam w ścianę"

Kolejna sensacja w Paryżu. Triumfatorka sprzed roku poza turniejem Czeszka Barbora... czytaj dalej » - Wygrałam pierwszego seta, potem prowadziłam 2:0 i wtedy uderzyłam w ścianę - szukała odpowiedzi na to, co się stało.

- Myślę, że po prostu nie podołałam fizycznie - przypomniała. W istocie - z powodu kontuzji dla Krejcikovej był to pierwszy mecz od lutego, gdy rywalizowała w Dausze. Brak rytmu meczowego musiał dać się we znaki.

- To było trudne, ponieważ nie grałam meczów, a zwykle mecze różnią się od treningów. Starałam się przygotować najlepiej jak mogłam, ale cóż... Nie dałam rady - smuciła się coraz bardziej.

Oglądasz Wideo: Eurosport Łzy Krejcikovej podczas konferencji po porażce w 1. rundzie Roland Garros

Gdy jeden z dziennikarzy próbował ją pocieszać, mówiąc, że powinna nie przejmować się porażką z Perry i wrócić do tego, co było przed rokiem, ewentualnie skupić się na przyszłości, Krejcikova podziękowała, po czym łzy napłynęły jej do oczu.

- Zróbmy sobie pięć minut przerwy - zaproponował moderator konferencji, a Krejcikova ulotniła się z sali z tak szybko, jak zniknęła z drabinki tegorocznego turnieju.

W następnej rundzie rywalką Perry, dla której był to pierwsze starcie z zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu, będzie Camila Osorio (66. WTA). Kolumbijka pokonała inną reprezentantkę gospodarzy Harmony Tan (106. WTA) 6:4, 6:3.

Diane Parry (Francja) - Barbora Krejcikova (Czechy) 1:6, 6:2, 6:3