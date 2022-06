"To się naprawdę zdarza". Warunki mogły mieć wpływ na kontuzję Zvereva

Roland Garros 2022 na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

To był kluczowy moment drugiego seta pasjonującego, trwającego już trzy godziny półfinału. Pierwszego po tie breaku (10-8) wygrał Nadal. W drugim Zverev prowadził 6:5, ale to Hiszpan miał piłkę na skończenie gema i doprowadzenie do remisu.

Nadal popisał się świetnym forhendem i zaczął podchodzić pod siatkę. Zverev próbował sięgnąć po mocno bitą piłkę, ale uderzając ją, skręcił kostkę. Upadł na kort i wył z bólu. Jego płacz było słychać na całym korcie Philippe'a Chatriera. Siedzący w pobliżu kibice aż łapali się za głowy.

- Dużo rozmawiamy o wilgoci. To nie jest suchy, gorący dzień. Jest wilgotno, więc to się naprawdę zdarza, można - zwłaszcza przy poruszaniu się przy takiej prędkości - złapać gdzieś krawędź buta - komentowali eksperci Eurosportu w studiu.

- Dramatyczna sytuacja. Ten mecz to była prawdziwa, fizyczna walka przez cały czas. Zverev krzyczy, cierpi, pewnie myśli sobie już, że to koniec - analizowali.

Niemiec tak cierpiał, że nie był nawet w stanie przenieść ciężaru ciała na prawą stronę. Opuścił kort na wózku.

- Dawno nie widziałem, żeby tenisista walczący o finał turnieju opuszczał kort na wózku inwalidzkim - stwierdził komentujący mecz w Eurosporcie Karol Stopa.

- Nie ma szans, żeby on wrócił na kort. To jest niemożliwe. To jest noga, która nadaje się na gips do usztywnienia - dodał Lech Sidor.

I faktycznie. Po kilku minutach Niemiec wrócił o kulach tylko po to, by pogratulować zwycięstwa Nadalowi.

- Bardzo jestem smutny z powodu Saszy. Grał wspaniały turniej, jest moim dobrym kolegą. Wiem, jak mocno walczył, żeby wygrać swój pierwszy turniej wielkoszlemowy. Na pewno wygra ich kilka. Życzę mu wszystkiego najlepszego - powiedział na korcie Hiszpan, który w niedzielę będzie grać o czternasty tytuł na kortach im. Rolanda Garrosa.