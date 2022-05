Nie lubił rozgrzewek, grał w czeskiej lidze. Była trenerka o początkach Hurkacza

Zobacz, co powiedziała Alicja Rosolska po awansie do drugiej rundy gry podwójnej Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

25-latek z Wrocławia ma już ugruntowaną pozycję w szerokiej światowej czołówce. Jest 13. zawodnikiem rankingu ATP. Poznał smak występu w wimbledońskim półfinale, podnosił trofeum za triumf w prestiżowym turnieju ATP w Miami i wystąpił w kończącym sezon turnieju Masters.

Wszystko to robi duże wrażenie, bo choć kilkuletni Hurkacz świetnie rokował, to startu do wielkiego tenisa wcale nie miał łatwego.

- Hubert zaskakuje cały czas. Jak tylko go zobaczyłam, spodziewałam się, że coś z tego będzie. Wyróżniał się wzrostem, na pewno sprawnością, która na pierwszy rzut oka nie jest widoczna. Okiem trenerskim można było zauważyć, że coś ciekawego z tego będzie - mówiła na antenie TVN24 Babicka, jedna z pierwszych trenerek tenisisty.

Problem z dostępnością kortów

- Wtedy to był sport elitarny. Było mało kortów, trzeba było o nie walczyć. Trenowaliśmy z Hubertem na różnych obiektach w różnych godzinach, tak jak korty były dostępne. W Polsce było mało turniejów, więc szukaliśmy ich w Czechach - kontynuowała.

Jak podkreśliła, Hurkacz w tygodniu trenował w rodzinnym Wrocławiu, a w weekendy wyjeżdżał do Czech, gdzie rozgrywał mecze ligowe. Było to możliwe dzięki nawiązaniu kontaktu z jednym z tamtejszych trenerów Petrem Nemeckiem, "który stał się mentorem" młodego tenisisty.

Trzeba było motywować do rozgrzewki

- W fazach, gdy dzieciak się rozwija, ma te osiem lat, stawia się na przygotowanie wielokierunkowe. Hubert oprócz tenisa grał w koszykówkę, uprawiał gimnastykę sportową, ale najważniejsze było to, że cieszyła go rywalizacja i lubił to. Natomiast z treningami było różnie, szczególnie z rozgrzewką. Nie przepadał za nią, trzeba było go motywować. Jak już wchodziła gra na punkty, to zawsze był chętny i pierwszy - mówiła z uśmiechem.

Babicka zaznaczyła też, że od tamtych czasów Hurkacz niewiele się zmienił. - Raczej pozostał taki sam. Tylko zmężniał i wydoroślał - stwierdziła.

Zapytana, czy osiągnięcia tenisisty są dla niej powodem do domu, odpowiedziała, że "każdy sukces Huberta bardzo cieszy i myśli, że jeszcze pokaże na co go stać".

Hurkacz obecnie rywalizuje w wielkoszlemowym Roland Garros 2022. We wtorek awansował do drugiej rundy, w której zmierzy się z Włochem Marco Cecchinato (132. ATP). Ich mecz odbędzie się w czwartek.