Federer szczęśliwy, że zmierzy się z Nadalem. "Miałem nadzieję, że na niego trafię"

Piłka setowa z pierwszej partii kwalifikacji do Rolanda Garrosa między Kamilem Majchrzakiem a Simone Bolellim.

Magda Linette zaciekle walczyła z Simoną Halep w pierwszym secie, ale ostatecznie przegrała go 4:6. Zobacz ostatnie piłki tego seta.

Magda Linette do samego końca walczyła z Simoną Halep. Polka potrafiła zaskoczyć Rumunkę m.in. kapitalnym skrótem.

Magda Linette nie zamierzała tanio sprzedać skóry w starciu z Simoną Halep. W drugim secie Polka przebudziła się, wyrównała na 5:5, a później wygrała dwa gemy z rzędu i przedłużyła spotkane do trzeciego seta.

Zobacz, co powiedziała Simona Halep, która w drugiej rundzie French Open pokonała Magdę Linette 6:4, 5:7, 6:3.

Czy tenisowe gwiazdy są podobne do bohatereów popularnego serialu i serii książek? Nawet nie wiecie jak bardzo. Wszystko odkrył niezawodny komisarz tenisa.

Kolejny łatwy mecz Federera we French Open. Tym razem Szwajcar pokonał w 3. rundzie Caspera Ruuda 6:1, 6:3, 7:6.

W piątek Iga Świątek skończyła 18 lat. Zobaczcie, czego życzą warszawiance ludzie z jej sztabu, Dawid Celt oraz Łukasz Kubot. W sobotę już pełnoletnia tenisistka zagra w 3. rundzie French Open z Monicą Puig.

Posłuchajcie, co ma do powiedzenia trener Igi Świątek Piotr Sierzputowski. Jego podopieczna zagra w sobotę mecz 3. rundy French Open z Monicą Puig.

- Jestem przeszczęśliwa i nie umiem opisać tego, co się stało. Wczoraj miałam trochę problemów zdrowotnych i dopiero, gdy sie rozruszałam to wszystko potoczyło się inaczej - mówiła na gorąco Iga Świątek, która pokonała Monicę Puig i awansowała do 4. rundy French Open.

Nietypowa sytuacja we French Open. Dominik Thiem musiał opuścić salę konferencyjną, bo Serena Williams chciała jak najszybciej wejść i zacząć swoje spotkanie z dziennikarzami. Austriak mocno się zdenerwował.

To odbicie zdecydowanie nie wyszło Stefanosowi Tsitsipasowi...

To co najefektowniejsze 8. dnia rywalizacji na kortach Rolanda Garrosa.

W trzecim secie starcia z Keiem Nishikorim Benoit Paire poprosił o nowe rakiety. Francuz musiał jednak bardzo długo czekać. - Gdzie są moje rakiety? - wykrzykiwał tenisista. Mecz został przerwany z powodu później pory przy stanie 6:2, 6:7 (8-10), 6:2 dla Nishikoriego. Zwycięzca awansuje do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Rafą Nadalem.

- Iga Świątek ma mały problem z plecami, ale wszystko jest pod kontrolą. Kto nie gra teraz na painkillerach? Jest ból, trzeba go eliminować, nie mamy czym się martwić - powiedziała Jola Rusin, trenerka przygotowania motorycznego współpracująca z Igą Świątek.

- To jest ta szansa. Nie będzie żadnych prognoz, oczekiwań. Iga Świątek musi po prostu wyjść i zagrać najlepszy tenis, a fizycznie Polka jest w stanie dominować nad Halep - powiedział Lech Sidor.

To co najbardziej spektakularne 9. dnia na kortach RG.

Madison Keys po swoim meczu we French Open rzuciła chłopcu swój ręcznik, ale... ostatecznie przejął go ktoś inny.

Roger Federer to klasa sama w sobie. W starciu ze Stanem Wawrinką trzeci tenisista świata popisał się wspaniałym bekhendem.

Dla Rafy Nadala nie ma zagrań niemożliwych do wykonania. Hiszpan udowodnił to w starciu z Keiem Nishikorim. Nadal był odwrócony tyłem do gry, a mimo to kapitalnie zasmeczował.

- To niesamowite. To dla mnie ważne, że już jestem w półfinale kolejnej edycji Roland Garros. Czuję się dobrze i dziękuję kibicom za kulturalny doping - powiedział Rafa Nadal po pokonaniu Keia Nishikoriego w ćwierćfinale Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Roger Federer po pokonaniu Stana Wawrinki w ćwierćfinale Roland Garros. Kolejnym rywalem Szwajcara będzie Rafa Nadal.

Zobacz, co powiedziała Marketa Vondrousova po pokonaniu Petry Martić 7:6 (7-1), 7:5 w ćwierćfinale Roland Garros. W półfinale Czeszka zmierzy się z Johanną Kontą.

- Na razie jestem zadowolony z tego, co pokazałem. Dotarłem do ćwierćfinału. Jestem zmotywowany do walki o zwycięstwo w Roland Garros - powiedział Novak Djoković.

W 2015 roku Marco Trungelliti był namawiany do sprzedania meczu. Argentyńczyk odmówił i zgłosił sprawę do Tennis Integrity Unit. Teraz zamiast być chwalonym, został odrzucony przez tenisowy światek. Z tym nie zgadza się John McEnroe. W kolejnym odcinku "Komisarza tenisa" Amerykanin wyraził swoje niezadowolenie.

Szczęśliwa Ashleigh Barty po awansie do półfinału French Open. Zobaczcie co powiedziała po ograniu Madison Keys.

To jedna z największych sensacji tegorocznego French Open. Amanda Anisimova pokonała w ćwierćfinale faworytkę Simonę Halep 6:2, 6:4.

Dominic Thiem wspaniale spisywał się podczas starcia z Karenem Chaczanowem w ćwierćfinale Roland Garros. W pierwszym secie Austriak popisał się kapitalnym dropszotem. Rywal nawet nie próbował ruszyć do piłki.

Novak Djoković pokazywał pełną gamę kapitalnych zagrań w starciu z Alexandrem Zverevem. W jednej z akcji w drugim secie Serb wykończył rywala świetnym skrótem. Niemiec robił, co mógł, ale ostatecznie mógł tylko paść na deski pod siatką.

Na takim poziomie zdarza się to bardzo rzadko. W decydującym momencie drugiego seta Alexander Zverev popełnił aż trzy z rzędu podwójne błędy. Niemiec przegrał z Novakiem Djokoviciem 5:7, 2:6, 2:6 i opadł w ćwierćfinale.

Zobacz, co powiedział Novak Djoković po pokonaniu Alexandra Zvereva w ćwierćfinale Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Dominic Thiem po pokonaniu Karena Chaczanowa w ćwierćfinale Roland Garros.

Już w półfinale Roland Garros dojdzie do kolejnej wielkiej batalii pomiędzy Rogerem Federerem a Rafą Nadalem. - Jeśli Szwajcar zdoła ugrać seta, to czeka nas otwarty mecz. Jeśli da się zdominować Nadalowi, to wszystko skończy się w szybkich trzech setach - powiedział komentator Eurosportu Lech Sidor.

Federer chce być jak pantera. Tylko czy to wystarczy? Roger Federer... czytaj dalej » - Jestem bardzo szczęśliwy, że zagram z Rafą, bo jeśli chce się coś osiągnąć na kortach ziemnych, w pewnym momencie i tak trzeba go pokonać. Wiedziałem o tym, gdy podejmowałem decyzję o występie na ziemi i miałem nadzieję, że tak się stanie. Gdybym liczył na ominięcie go, nie pojawiłbym się na mączce – wyznał Federer.

Dekada oczekiwania

Choć lepszym bilansem bezpośrednich spotkań może pochwalić się Nadal (23-15), to jednak w pięciu ostatnich górą był "FedEx". Na ziemi Hiszpan ma jeszcze wyraźniejszą przewagę (13-2), a dodatkowo wygrał cztery ostatnie mecze. Warto jednak dodać, że po raz ostatni rywalizowali na mączce w Rzymie w 2013 roku.

W Paryżu Rafa pokonał Rogera pięciokrotnie - w 2005 roku w półfinale, a w latach 2006-2008 i 2011 w meczu o mistrzowski tytuł. Z kolei Szwajcar po raz ostatni wygrał z Nadalem na ziemi w finale Mutua Madrid Open w 2009 roku.

Źródło: Getty Images Roger Federer i Rafael Nadal podczas Rolanda Garrosa 2005

- Szanse na zwycięstwo zawsze istnieją. Przecież każdy może mieć jakiś problem, złapać chorobę. Z różnych powodów można grać wspaniale, a także cierpieć. Może pojawić się porywisty wiatr, deszcz, 10-godzinne opóźnienie. Nigdy nic nie wiadomo – przyznał Federer.

Nadal zmiecie z kortu Federera? Bukmacherzy nie mają wątpliwości Tenisowy klasyk,... czytaj dalej » "FedEx", który w Roland Garros rywalizuje po raz pierwszy od 2015 roku, w drodze do półfinału stracił jednego seta. We French Open ma bilans 70-16, a z ostatnich 12 występów aż osiem kończył przynajmniej na półfinale. Mimo tak dobrych statystyk nie będzie w piątek faworytem.

Paryskie królestwo Rafy

Nadal walczy bowiem w Paryżu o swój 12. tytuł. W drodze do półfinału też stracił jednego seta, ale nie ma w nogach tak trudnego meczu, jak Federer ze Stanem Wawrinką. Na kortach Rolanda Garrosa może pochwalić się niesamowitym bilansem 91-2 i aż dwunastoma półfinałami.

- To dla takich meczów, jak ten piątkowy, pracujemy ciężko przez całą karierę. Roger wrócił na mączkę, bo jest tenisistą niezwykle wszechstronnym. Na tej nawierzchni też może wygrywać. Gdyby w to nie wierzył, nie pojawiłby się tu. Jest w dobrej dyspozycji fizycznej, więc dlaczego miałby opuszczać ważną część sezonu – zauważył Nadal. – W piątek muszę być solidny. Jeśli zagram dobrze, a mój forhend i bekhend będą na odpowiednim poziomie, sprawię mu kłopoty. W przeciwnym razie to ja będę je miał – ocenił.

Oglądaj Wideo: Eurosport TOP 10 wymian Federer - Nadal z Rolanda Garrosa

Plan piątkowych transmisji z Roland Garros:

Od 11:00, Ashleigh Barty – Amanda Anisimova, Eurosport 1

Od 11:00, Johanna Konta – Marketa Vondrousova, Eurosport 2

Od 13:00, Rafael Nadal – Roger Federer, Eurosport 1

Novak Djoković – Dominic Thiem, Eurosport 1

Nie przed 12:30, Elise Mertens/Times Baros – Aryna Sabalenka/Kristina Mladenović, Eurosport 2

Nie przed 12:30, Kirsten Flipkens/Yingying Duan – Johanna Larsson/Saisai Zheng, Eurosport 2