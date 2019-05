Była rakieta numer trzy na świecie nie zagra w Roland Garros

Hurkacz nie mógł trafić gorzej. Polacy poznali rywali w turnieju Rolanda Garrosa Lider światowego... czytaj dalej » W obecnym sezonie Kanadyjczyk rozegrał zaledwie 17 meczów. Na kortach ziemnych nie zaprezentował się ani razu, występując w sześciu turniejach na twardej nawierzchni. Co prawda w Australian Open i Indian Wells rozegrał po pięć pojedynków, dochodząc do ćwierćfinału i półfinału, ale po każdym większym wysiłku kolano dawało o sobie znać.

W Roland Garros Raonic debiutował w 2011 roku. Łącznie wygrał w Paryżu 14 meczów, a jego najlepszym wynikiem pozostaje ćwierćfinał z 2014 roku. Wykorzystał wówczas dobre losowanie, przegrywając dopiero w najlepszej ósemce w trzech setach z Novakiem Djokoviciem.

Często opuszcza Paryż

28-latek opuszczał już French Open w 2015 i 2018 roku. Jego ostatnim meczem na paryskich kortach było spotkanie z Hiszpanem Pablo Carreno Busta, przegrane w piątym secie po czterech godzinach i 17 minutach 6-8.

Pod jego nieobecność honoru Kanady bronić we Francji w męskim turnieju będą Denis Shapovalov (20) i Felix Auger-Aliassime (25).

Raonic, który w listopadzie 2016 roku zajmował trzecie miejsce w rankingu ATP, już zapowiedział rozpoczęcie przygotowań do sezonu na trawie.



Milos Raonic pulls out of #RolandGarros2019 due to his ongoing knee injury.



Will continue to rest & rehab for the grass season next month! — Tennis Canada (@TennisCanada) May 23, 2019





W tegorocznym Roland Garros nie zobaczymy także wysokich – Kevina Andersona i Johna Isnera.

123. edycja French Open potrwa od 26 maja do 9 czerwca. Od 20 maja tenisiści i tenisistki rywalizują w kwalifikacjach. Relacje na żywo z drugiego wielkoszlemowego turnieju w sezonie codziennie w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i usłudze Eurosport Player.