Szybki koniec Pliskovej w Roland Garros. Osaka pozostanie liderką

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas meczu Jiri Vesely - Leonardo Mayer. Chłopiec do podawania piłek zbyt wcześnie wbiegł na kort, przez co przerwał trwającą akcję. Reakcja tenisisty mogła być tylko jedna - głośny krzyk złości. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Oto, co miała do powiedzenia Iga Świątek po awansie do 2. rundy damskiego singla French Open. Polka pokonała w dwóch partiach Selenę Janicijevic.

Esencja tego, co działo się we wtorek na kortach Rolanda Garrosa.

Pliskova to półfinalistka zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa sprzed dwóch lat. W poprzedniej edycji również zatrzymała się na trzeciej rundzie. W pięciu wcześniejszych startach nie była natomiast w stanie ani razu przebrnąć do tego etapu.



Ostatnio była pierwsza rakieta świata sygnalizowała dobrą formę. Na początku drugiej połowy maja wygrała prestiżowy turniej WTA w Rzymie.



Wyskok Monfilsa, zabójcza obrona Azarenki. Pięć najlepszych zagrań piątego dnia w Paryżu Efektowne... czytaj dalej » 27-letnia tenisistka wciąż czeka na pierwszy tytuł wielkoszlemowy. Najbliżej szczęścia była trzy lata temu, gdy przegrała dopiero w finale US Open. W styczniu zaś była w najlepszej czwórce Australian Open.

Osaka już spokojna

Porażka Pliskovej to dobra wiadomość dla Osaki. Zwyciężczyni dwóch ostatnich imprez wielkoszlemowych, niezależnie od tego, jak potoczą się jej dalsze losy w Paryżu, pozostanie na czele zestawienia WTA po zakończeniu French Open. Zagrozić jej mogły pod tym względem także Angelique Kerber, Petra Kvitova i Kiki Bertens. Niemka polskiego pochodzenia odpadła jednak w pierwszej rundzie, Czeszka wycofała się przed przystąpieniem do meczu otwarcia, a Holenderka skreczowała w drugiej rundzie.



Martić, awansując do 1/8 finału, wyrównała swój najlepszy wynik w Wielkim Szlemie. W Paryżu udało jej się to wcześniej dwukrotnie - w 2012 i 2017 roku.



W tym sezonie dobrze sobie radzi na kortach ziemnych. Przed przylotem do stolicy Francji zanotowała trzy udane występy w turniejach WTA - w Charleston dotarła do półfinału, triumfowała w Stambule, a w Madrycie odpadła w ćwierćfinale.



Chorwatka zmierzy się teraz z Estonką Kaia Kanepi lub Rosjanką Weroniką Kudiermietową.