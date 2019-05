Równa godzina i po sprawie. Ekspresowy awans Świątek

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas meczu Jiri Vesely - Leonardo Mayer. Chłopiec do podawania piłek zbyt wcześnie wbiegł na kort, przez co przerwał trwającą akcję. Reakcja tenisisty mogła być tylko jedna - głośny krzyk złości. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Oto, co miała do powiedzenia Iga Świątek po awansie do 2. rundy damskiego singla French Open. Polka pokonała w dwóch partiach Selenę Janicijevic.

Esencja tego, co działo się we wtorek na kortach Rolanda Garrosa.

Obie polskie singlistki obecne w Paryżu wyszły na korty Rolanda Garrosa we wtorek. Pierwsza była Linette, która napotkała na zaskakująco sporo problemów w starciu z mało znaną Chloe Paquet.

17-letnia Świątek w pojedynku z rok młodszą Francuzką górowała nad rywalką w praktycznie każdym elemencie. Była dokładniejsza, bardziej zdecydowana, szybsza w podejmowaniu decyzji i ich realizacji. Małe kłopoty napotkała tylko w pierwszym gemie, który przegrała niespodziewanie przy własnym serwisie. Potem już spokojnie kontrolowała przebieg tej części gry, trzykrotnie przełamała Janicijević, sama oddała Francuzce już tylko dwa gemy i pierwszy set wygrała do trzech. Zajęło jej to 37 minut. Najlepsze zostawiła jednak na to, co nadeszło po przerwie.

Drugi set na czysto

W drugim secie Świątek była już bezbłędna i zadbała o to, aby wtorkowe spotkanie nie miało kompletnie żadnej historii. Nie pozwoliła rywalce na kompletnie nic, nie oddała już wówczas ani jednego gema i w tej części spotkania uwinęła się w raptem 22 minuty, a tym samym przez cały mecz w równo godzinę gry.

W kolejnej rundzie Polka zmierzy się z Chinką Qiang Wang.

Wyniki meczów 1. rundy kobiet wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open:



Magda Linette (Polska) - Chloe Paquet (Francja) 3:6, 6:1, 6:2

Iga Świątek (Polska) - Selena Janicijevic (Francja) 6:3, 6:0

Caroline Garcia (Francja, 24) - Mona Barthel (Niemcy) 6:2, 6:4

Karolina Muchova (Czechy) - Anett Kontaveit (Estonia, 17) 3:6, 6:2, 6:2

Daria Kasatkina (Rosja, 21) - Jasmine Paolini (Włochy) 6:2, 6:3

Bianca Andreescu (Kanada, 22) - Marie Bouzkova (Czechy) 5:7, 6:4, 6:4

Monica Puig (Portoryko) - Kirsten Flipkens (Belgia) 6:1, 7:5

Irina-Camelia Begu (Rumunia) - Lin Zhu (Chiny) 6:1, 6:1

Amanda Anisimova (USA) - Harmony Tan (Francja) 6:3, 6:1

Kurumi Nara (Japonia) - Dalila Jakupovic (Słowenia) 7:5, 5:7, 6:3

Wiktoria Azarenka (Białoruś) - Jelena Ostapenko (Łotwa) 6:4, 7:6 (7-4)

Naomi Osaka (Japonia, 1) - Anna Karolina Schmiedlova (Słowacja) 0:6, 7:6 (7-4), 6:1

Simona Halep (Rumunia, 3) - Ajla Tomljanovic (Australia) 6:2, 3:6, 6:1

Aryna Sabalenka (Białoruś, 11) - Dominika Cibulkova (Słowacja) 7:5, 6:1

Madison Keys (USA, 14) - Jewgenia Rodina (Rosja) 6:1, 6:2

Wang Qiang (Chiny, 16) - Zheng Saisai (Chiny) 6:1, 7:5

Lessia Zurenko (Ukraina, 27) - Eugenie Bouchard (Kanada) 6:2, 6:2

Maria Sakkari (Grecja, 29) - Anna Tatischwili (USA) 6:0, 6:1

Anna Blinkowa (Rosja) - Margarita Gasparjan (Rosja) 6:3, 4:6, 8:6

Priscilla Hon (Australia) - Timea Babos (Węgry) 3:6, 6:2, 6:1

Aleksandra Krunic (Serbia) - Daria Gavrilova (Australia) 6:3, 2:2 krecz Gavrilovej

Katerina Siniakova (Czechy) - Jelena Rybakina (Kazachstan) 7:6 (7-5), 6:1