Hurkacz walczył dzielnie, ale to nie był jego dzień. Djoković udzielił mu lekcji tenisa

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas meczu Jiri Vesely - Leonardo Mayer. Chłopiec do podawania piłek zbyt wcześnie wbiegł na kort, przez co przerwał trwającą akcję. Reakcja tenisisty mogła być tylko jedna - głośny krzyk złości. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Stoicki spokój Hurkacza przed meczem z numerem 1. "Znam Novaka, Novak zna mnie" Wylosowanie... czytaj dalej »

Relacja tekstowa z meczu Hurkacz - Djoković

Hurkacz przyjechał do Paryża nieco później niż choćby w poprzednim roku. Dzięki temu, że od wielu miesięcy utrzymuje się w czołowej setce rankingu, nie musiał brać udziału w eliminacjach. Wydawało się, że dzięki temu będzie mógł spokojniej przygotować się do turnieju.

Pierwszy raz z Djoko w meczu o stawkę

Niestety jego ostatnie wyniki nie napawały optymizmem. Zawodnik z Wrocławia przegrał trzy mecze z rzędu na nawierzchni ziemnej. Najpierw w Madrycie, potem w Rzymie, a niedawno w Lyonie. Tam też miał pewne problemy zdrowotne. Narzekał na kolano i nadgarstek. Na dodatek kilka dni temu okazało się, że w pierwszej rundzie zmierzy się z Novakiem Djokoviciem, a więc liderem światowego rankingu.

Z jednej strony można było nieco współczuć Polakowi, bo losowanie było dla niego pechowe, ale z drugiej, dostąpił wielkiego zaszczytu. Nie dość, że dostał szansę walki z jednym z najlepszych tenisistów w historii, to jeszcze wystąpił na głównym korcie w Paryżu, a więc słynnym stadionie im. Philippe'a Chatriera.

- Jak się dowiedziałem, że z nim zagram, to po prostu to przyjąłem do wiadomości. Nie byłem rozstawiony i mogłem trafić na każdego. To będzie fajny mecz. Wystąpię na dużym korcie i dam z siebie wszystko. Ten obiekt po remoncie jest niesamowity - mówił w rozmowie z Łukaszem Przybyłowiczem z Eurosport.pl.

Hurkacz nigdy wcześniej nie grał z Djokoviciem w meczu o stawkę, ale serbski mistrz nie jest mu obcy. - Trenowałem z nim kilka razy, a zatem znam Novaka, a on zna mnie. Ostatnio trenowałem z nim przed imprezą w Monte Carlo, tak więc wiem, czego się spodziewać z jego strony.

Poniedziałek nie był jednak udany dla wrocławianina. Tak naprawdę od samego początku widać było, że Djoković jest nie do pokonania. Serb grał znakomicie, a Hurkaczowi brakowało argumentów. Przede wszystkim słabiej niż zwykle funkcjonował serwis Polaka. Rywal bez trudu kontrolował wydarzenia na korcie. Wygrał seta 6:4.

Jak się potem okazało, to była najbardziej wyrównana partia. Potem z każdą kolejną akcją widać było, że Hurkacz coraz mniej wierzy w zwycięstwo. Na jego twarzy coraz częściej pojawiał się grymas zniecierpliwienia i rozdrażnienia.

Oglądaj Wideo: Eurosport Novak Djoković zakończył drugiego seta z Hubertem Hurkaczem asem

Djoković w nieco ponad 60 minut wygrał drugiego i trzeciego seta w stosunku 6:2. Polak nie może być jednak bardzo rozczarowany. Robił, co mógł, ale przeciwnik był po prostu zdecydowanie lepszy.

- To była surowa lekcja. Hubert musi wyciągnąć wnioski. Trudno powiedzieć coś pozytywnego po tym pojedynku - powiedział komentator Eurosportu Lech Sidor.

Serb po raz ostatni odpadł w pierwszej rundzie imprezy wielkoszlemowej w Australian Open w 2006 roku. Od tego momentu zwyciężał w inauguracyjnych spotkaniach 49 razy z rzędu. Na dodatek w poniedziałek wygrał 22. mecz po kolei w turnieju z cyklu Wielkiego Szlema. Triumfował bowiem w ostatnim Wimbledonie, US Open oraz Australian Open.

Roland Garros do 9 czerwca w Eurosporcie 1, Eurosport 2 i usłudze Eurosport Player.