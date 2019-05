Hurkacz poległ, ale to jeszcze nie koniec. "To była dla mnie cenna lekcja"

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas meczu Jiri Vesely - Leonardo Mayer. Chłopiec do podawania piłek zbyt wcześnie wbiegł na kort, przez co przerwał trwającą akcję. Reakcja tenisisty mogła być tylko jedna - głośny krzyk złości. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Mogłem zagrać trochę lepiej. Szczególnie return nie był moją mocną stroną. Novak wygrywał dużo łatwych punktów na serwisie - mówił Hurkacz.

Hurkacz walczył dzielnie, ale to nie był jego dzień. Djoković udzielił mu lekcji tenisa Ambitna walka to... czytaj dalej » Wszystkie trzy sety ułożyły się podobnie. Djoković szybko przełamywał 44. w rankingu rywala i od początku kontrolował przebieg kolejnych partii.

- Na pewno było ciężko. Musiałbym pociągnąć któregoś seta trochę dalej, do tie-breaka, sprawić, by Novakowi nie grało się tak komfortowo, z breakiem do przodu. Ale cóż, zebrałem kolejne doświadczenie - stwierdził Polak.

Nie za dużo szans

Dla Hurkacza był to drugi pojedynek w karierze z rywalem z wielkiej trójki. W Indian Wells miał okazję zmierzyć się z Rogerem Federerem. Z Djokoviciem w oficjalnym meczu spotkał się po raz pierwszy, choć panowie mają za sobą kilka wspólnych treningów.

- Trochę punktów zagrałem niezgodnie z planem. Może czasami się pospieszyłem. A to Novakowi wystarczy, żeby od razu wrócić do gry. Od razu wykorzystuje malutkie spadki w koncentracji. Tak naprawdę zagrał jednak słabszego gema w całym meczu. To nie jest za wiele szans - przypomniał najlepszy polski tenisista.

Przez cały pojedynek Hurkacz tylko raz przełamał utytułowanego przeciwnika, na 2:4 w drugim secie, ale Serb natychmiast się odwinął. - To przełamanie pokazuje, że jeżeli utrzymywałbym cały czas wysoki poziom, to jestem w stanie trochę lepiej z nim zagrać - pocieszał się Polak.

Nazwisko Djokovicia, 15-krotnego mistrza wielkiego szlema, mimo wszystko go nie sparaliżowało. - To, co on osiągnął, jest niewiarygodne. Ale tak jak na każdego przeciwnika wychodzi się z planem, stara się grać najlepiej, co się potrafi. Wychodzi się z nastawieniem, żeby wygrać mecz, a nie żeby wygrać parę gemów czy tylko powalczyć. Novak był dzisiaj lepszym zawodnikiem, a dla mnie to cenna lekcja - podkreślił Hurkacz, dla którego turniej w Paryżu jeszcze się nie skończył.

U boku Aljaża Bedene tenisista z Wrocławia wystąpi jeszcze w grze podwójnej.

