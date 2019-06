Federer zrewanżował się Wawrince. Czas na półfinał marzeń

Rafael Nadal w 12. paryskim półfinale. Rozbity Nishikori Jedenastokrotny... czytaj dalej » Federer bardzo dobrze rozpoczął mecz, przez co była rakieta numer trzy od samego początku była w opałach. W pierwszym secie "Król Roger" nie wykorzystał jednak czterech break pointów (Wawrinka nie miał żadnego) i partię zakończył dopiero po tie-breaku.

Na początku drugiego seta scenariusz się powtórzył, ale tym razem niewykorzystana szansa, zakończyła się chwilę później przełamaniem w wykonaniu Stana (na 2:1). Pojedynczy break wystarczył mu do zwycięstwa.

Skuteczny dopiero w tie-breaku

Kluczowy dla losów rywalizacji okazał się tie-break trzeciego seta. Co prawda już w 10. gemie Federer nie wykorzystał dwóch piłek setowych (wcześniej obaj mieli na swoim koncie po jednym przełamaniu), ale nie przeszkodziło mu to w uzyskaniu prowadzenia 5-1 w "dodatkowym gemie", którego już nie roztrwonił.

Przy stanie 3:3 w czwartym secie spotkanie zostało przerwane na około godzinę z powodu zapowiadanej burzy. Wcześniej triumfator 20 turniejów wielkoszlemowych zmarnował w tej partii pięć szans na przełamanie. Po powrocie na kort to znów on był jednak stroną dominującą. Kluczowego breaka (drugiego w meczu) "FedEx" zanotował na 5:4 i choć chwilę później sam musiał bronić break pointa, zdołał zamknąć mecz.

Postawił na atak

Im dłużej trwało spotkanie, tym częściej można było podziwiać grę Federera pod siatką. Szwajcar długimi momentami nie mógł liczyć na pierwsze podanie, ale był w stanie wykorzystywać mocny "kick" przy drugim, po którym kończył akcje widowiskowymi wolejami. Dobrze funkcjonował też jego bekhend, którym często zaskakiwał rywala.

W całym meczu Federer wykorzystał tylko dwie z 18 szans na przełamanie. Na jego szczęście rywal nie był w stanie tego wykorzystać. 34-letni Wawrinka czuł w nogach ponad 5-godzinny mecz ze Stefanosem Tsitsipasem w czwartej rundzie i nie stać go było na kolejne zrywy.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skrót meczu Wawrinka - Federer w ćwierćfinale Roland Garros

Udany rewanż

"Król Roger" zrewanżował się rodakowi za porażkę sprzed czterech lat, również w półfinale. Wawrinka później triumfował w całej imprezie. Był to ostatni aż do tego roku występ Federera na kortach im. Rolanda Garrosa. W 2016 zmagał się z kontuzją pleców, a w dwóch kolejnych latach całkowicie zrezygnował z występów na kortach ziemnych, by lepiej przygotować się do gry na trawie.

Po wtorku 37-latek jest drugim najstarszym półfinalistą Rolanda Garrosa. Starszy był tylko Pancho Gonzales, który w 1968 roku dotarł do najlepszej czwórki mając 40 lat.

Łącznie przyjaźniący się Szwajcarzy zmierzyli się ze sobą dotychczas 26 razy i aż 23 razy wygrał Federer. Jest on zdobywcą rekordowych wśród mężczyzn 20 tytułów, ale we French Open triumfował tylko raz - w 2009 roku.

Oglądaj Wideo: Eurosport Federer po awansie do półfinału Roland Garros

Półfinał legend

W półfinale czeka go pojedynek z Nadalem, nazywanym "królem Paryża", który 11 razy wygrał tę imprezę, w tym dwie ostatnie edycje. W czwartek panowie zmierzą się po raz 39. Bilans przemawia na korzyść Hiszpana, który zwyciężył 23 razy. Tenisista z Półwyspu Iberyjskiego rozstrzygnął na swoją korzyść także wszystkie pięć ich pojedynków, które stoczyli we French Open.

Wyniki wtorkowych meczów 1/4 finału singla mężczyzn:

Roger Federer (Szwajcaria, 3) - Stan Wawrinka (Szwajcaria, 24) 7:6(4), 4:6, 7:6(5), 6:4

Rafael Nadal (Hiszpania, 2) - Kei Nishikori (Japonia, 7) 6:1, 6:1, 6:3

w środę:

Novak Djoković (Serbia, 1) - Alexander Zverev (Niemcy, 5)

Dominic Thiem (Austria, 4) - Karen Chaczanow (Rosja, 10)

Relacje na żywo z paryskiego turnieju w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i usłudze Eurosport Player.