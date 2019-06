Thiem gotowy na finał z Nadalem. Djoković narzeka na "huraganowe" warunki

Djoković już w piątek miał ogromne pretensje do organizatorów, narzekając na aurę pogodową, w której rozgrywano półfinałowe spotkanie.

- To były jedne z najgorszych warunków, w jakich kiedykolwiek przyszło mi grać. To wszystko co mogę powiedzieć - skwitował Djoković.

Pojedynek został wówczas przerwany przy stanie 6:2, 3:6, 3:1 dla Austriaka.

W sobotę zawodnicy ponownie musieli przerwać półfinałowe starcie w piątym secie z powodu załamania pogody.

Po porażce Djoković błyskawicznie opuścił kort i udał się na konferencję prasową, na której dał upust swojemu rozczarowaniu.

- Oczywiście gdy grasz przy wietrze zbliżonym do huraganu, trudno jest zaprezentować się z najlepszej strony. W takich warunkach chodzi tak naprawdę o przetrwanie, utrzymanie swojego serwu i zagranie w kort jednej piłki więcej niż twój rywal - ocenił.

Lider rankingu ATP w sobotę sprawiał wrażenie wyraźnie sfrustrowanego, wdawał się w potyczki słowne z sędzią, ale po spotkaniu docenił swojego przeciwnika.

- Nie chcę wymieniać przyczyn czy szukać wymówek po tej porażce. Ten mecz od początku zapowiadał się na niezwykle trudny, ponieważ Dominic jest fantastycznym graczem na mączce i nie tylko, ale szczególnie na tej nawierzchni - przyznał serbski zawodnik.

W finale zawsze czeka Rafa

W znacznie lepszym nastroju był zwycięzca sobotniej konfrontacji. Thiem zwrócił uwagę na szczególnie wymagającą końcówkę spotkania z Djokoviciem.

- W pewien sposób czułem, że przez cały mecz jestem na prowadzeniu, ale na finiszu zrobiło się naprawdę ciężko. W końcówce każdy z nas mógł przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, ale na szczęście to ja okazałem się lepszy.

Austriak był pod wrażeniem towarzystwa, w jakim przyszło mu rywalizować o finał turnieju French Open.

- Znalazłem się w półfinałach z trzema prawdopodobnie najlepszymi graczami w historii, więc pokonanie jednego z nich było niesamowite.

W decydującym meczu 25-letni tenisista zmierzy się w niedzielę z jedenastokrotnym triumfatorem turnieju Roland Garros Rafaelem Nadalem. - Zawsze gdy ktoś dochodzi tu do finału, czeka na niego Rafa - stwierdził z uśmiechem.

Thiem zdaje sobie sprawę, że pokonanie Nadala w Paryżu będzie wymagającą próbą. Przypomniał jednak, że niedawno znalazł na niego sposób i w niedzielę zamierza to wykorzystać.

- Pojedynek z Rafą na tym korcie to zawsze ogromny sprawdzian, jedno z najtrudniejszych sportowych wyzwań. Zagrałem przeciwko niemu naprawdę dobry mecz w Barcelonie sześć tygodni temu. Postaram się to powtórzyć, choć to znacznie trudniejsze mierzyć się z nim tutaj - przyznał Austriak, nawiązując do swojego zwycięstwa 6-4, 6-4 nad Hiszpanem w półfinale turnieju w Barcelonie.

Przed niedzielnym finałem Thiem jest naładowany pozytywną energią i mimo wyczerpującej walki z Djokoviciem nie może się doczekać decydującej batalii, która będzie rewanżem za zeszłoroczny finał French Open. W 2018 roku Nadal wygrał w trzech setach 6-4, 6-3, 6-2.

- To niesamowita okazja. Powiedziałem przed rokiem, że mam nadzieję stanąć przed kolejną szansą w finale wielkoszlemowym i pokazać się z lepszej strony. Jutro będę miał okazję. Myślę, że to bardzo ważne, by przystąpić do tego meczu z wiarą w zwycięstwo - zapowiedział.

