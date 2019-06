Barty pierwszą triumfatorką Rolanda Garrosa z Australii od 46 lat. Największy sukces w karierze

- Jestem przeszczęśliwa i nie umiem opisać tego, co się stało. Wczoraj miałam trochę problemów zdrowotnych i dopiero, gdy sie rozruszałam to wszystko potoczyło się inaczej - mówiła na gorąco Iga Świątek, która pokonała Monicę Puig i awansowała do 4. rundy French Open. Transmisje z Rolanda Garrosa w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

To co najefektowniejsze 8. dnia rywalizacji na kortach Rolanda Garrosa.

To co najbardziej spektakularne 9. dnia na kortach RG.

Madison Keys po swoim meczu we French Open rzuciła chłopcu swój ręcznik, ale... ostatecznie przejął go ktoś inny.

Dla Rafy Nadala nie ma zagrań niemożliwych do wykonania. Hiszpan udowodnił to w starciu z Keiem Nishikorim. Nadal był odwrócony tyłem do gry, a mimo to kapitalnie zasmeczował. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To niesamowite. To dla mnie ważne, że już jestem w półfinale kolejnej edycji Roland Garros. Czuję się dobrze i dziękuję kibicom za kulturalny doping - powiedział Rafa Nadal po pokonaniu Keia Nishikoriego w ćwierćfinale Roland Garros. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Na razie jestem zadowolony z tego, co pokazałem. Dotarłem do ćwierćfinału. Jestem zmotywowany do walki o zwycięstwo w Roland Garros - powiedział Novak Djoković. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 2015 roku Marco Trungelliti był namawiany do sprzedania meczu. Argentyńczyk odmówił i zgłosił sprawę do Tennis Integrity Unit. Teraz zamiast być chwalonym, został odrzucony przez tenisowy światek. Z tym nie zgadza się John McEnroe. W kolejnym odcinku "Komisarza tenisa" Amerykanin wyraził swoje niezadowolenie. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Szczęśliwa Ashleigh Barty po awansie do półfinału French Open. Zobaczcie co powiedziała po ograniu Madison Keys.

Już w półfinale Roland Garros dojdzie do kolejnej wielkiej batalii pomiędzy Rogerem Federerem a Rafą Nadalem. - Jeśli Szwajcar zdoła ugrać seta, to czeka nas otwarty mecz. Jeśli da się zdominować Nadalowi, to wszystko skończy się w szybkich trzech setach - powiedział komentator Eurosportu Lech Sidor. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To był bardzo trudny i jestem szczęśliwa, że utrzymałam nerwy na wodzy. Niesamowicie się cieszę - powiedziała zaledwie 19-letnia Marketa Vondrousova po awansie do finału French Open. Transmisje z turnieju w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zanim Barty dotarła do finału paryskiego turnieju jej najlepszym wynikiem w imprezie rangi Wielkiego Szlema był ćwierćfinał tegorocznego Australian Open. Rok temu podczas Wimbledonu i US Open dotarła odpowiednio do trzeciej i czwartej rundy.

Natomiast Vondrousova to rewelacja tegorocznego Rolanda Garrosa. 19-latka z Czech mogła się do tej pory pochwalić co najwyżej czwartą rundą w Nowym Jorku w poprzednim sezonie. Dość powiedzieć, że ostatnią nastolatką, która wystąpiła w finale w Paryżu, była Ana Ivanović 12 lat temu. Vondrousova do finału dotarła jak burza nie tracąc po drodze ani jednego seta.

Oglądaj Wideo: Eurosport Ceremonia wręczenia pucharu dla Ashleigh Barty we French Open

W decydującym spotkaniu karta się jednak odwróciła. To Barty dyktowała warunki od początku do końca. Australijka w pierwszej partii oddała tylko jednego gema. Sprostała roli faworytki bez dwóch zdań, bo za takową uważali ją przed meczem tenisowi eksperci.

Barty cały czas starała się wywierać presję na Vondrousovą. Nie pozwalała złapać rywalce oddechu, nie dawała prezentów i sprawiła, że Czeszka o każdy punkt musiała się mocno postarać. Największą walkę Vondrousova nawiązała w drugiej partii, w którym ugrała trzy gemy. Barty jednak ani przez chwilę nie gubiła koncentracji.

Australijka zrealizowała w ten sposób swój plan sprzed spotkania, kiedy mówiła, że "jedyną drogą jest wyjście na kort i czerpanie radości z tego, co się robi". - Trzeba próbować grać swobodnie. Mój najlepszy tenis gram właśnie w ten sposób - dodawała Barty, która po ostatnie piłce w finale miała minę, jakby nie do końca wierzyła w to, co się właśnie stało.

Ostatnią australijską tenisistką, która wygrała Rolanda Garrosa, była legendarna Margaret Court w 1973 roku. Dziewięć lat temu inna zawodniczka z tego kraju Samantha Stosur wystąpiła w finale, ale przegrała z Włoszką Francescą Schiavone.