Pełnia szczęścia Świątek po awansie w Paryżu. "Jestem tak podekscytowana, że nie mogę..."

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ

- Jestem tak podekscytowana, że nie mogę… - mówiła 104. zawodniczka rankingu WTA, która odniosła najważniejsze zwycięstwo w seniorskiej karierze.



Iga Świątek rozbiła 16. rakietę świata i jest w trzeciej rundzie Iga Świątek (104.... czytaj dalej » Świątek sprawiła sobie najlepszy możliwy prezent na 18. urodziny, które obchodzić będzie w piątek. O zabawie jednak nie myśli. - Pojutrze kolejny mecz, więc na pewno świętowanie będzie delikatne. Sama nie wiem, co się wydarzy - opowiadała, wyraźnie szczęśliwa.

Opanowała stres

Doskonała gra Polki sprawiła, że Wang była zupełnie bezbronna. Chinka kręciła głową, rozkładała ręce. - Zwykle jestem zbyt skupiona, by zwracać uwagę na takie rzeczy, ale dziś to widziałam. Po prostu starałam się utrzymać tę grę z początku meczu - stwierdziła tenisistka Legii Warszawa.



Po pierwszym meczu w Paryżu, również wygranym 6:3, 6:0 (z Seleną Janicijevic) Świątek mówiła, że mocno odczuwała stres, a nerwy były większe niż się spodziewała. W czwartek z presją poradziła sobie już dużo lepiej. - Denerwowałam się przed meczem, ale to było konstruktywne. Sprawiło, że lepiej się skoncentrowałam i nie byłam cała spięta - zdradziła.

Kolejna przeszkoda w sobotę. Rywalką Polki będzie rozstawiona z numerem 21. Daria Kasatkina lub aktualna mistrzyni olimpijska Monica Puig.