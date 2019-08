Finał w Toronto trwał zaledwie 20 minut. Serena Williams przegrała z bólem

Williams po ok. 20 minutach gry usiadła na krześle i już się z niego nie podniosła. Rozpłakała się. Później tłumaczyła, że powodem wycofania się z dalszej rywalizacji jest ból pleców.

- Przykro mi, nie byłam w stanie grać dzisiaj dalej. Próbowałam, ale nie dałam rady. To był trudny rok, ale nie przestanę walczyć - powiedziała ze łzami w oczach 37-letnia Amerykanka, triumfatorka 23 imprez wielkoszlemowych.

To drugi tytuł 19-letniej Andreescu w karierze. Wcześniej w tym roku zwyciężyła w Indian Wells, przegrała natomiast finał w Auckland.

Świątek najlepsza z Polek

W piątek Iga Świątek przegrała z wiceliderką światowego rankingu tenisistek Japonką Naomi Osaką 6:7 (4-6), 4:6 w 3. rundzie. 18-letnia kwalifikantka nie wykorzystała w pierwszej odsłonie dwóch piłek setowych.

Eliminacji imprezy, która rozgrywana jest naprzemiennie w Toronto i Montrealu (pula nagród 2,83 mln dol.), nie przeszła Magda Linette. W pierwszej rundzie debla odpadła zaś Alicja Rosolska.

Wynik finału: