Federer zmienił turniejowe plany. Potrzebuje dłuższej przerwy

Djoković: kiedy ludzie krzyczą "Roger", ja słyszę "Novak" Novak Djoković... czytaj dalej » "FedEx" nie miał zamiaru robić z tego tajemnicy i swoją decyzję ogłosił tuż po przegranym finale Wimbledonu. On i jego sztab wpadli na ten pomysł po pierwszym tygodniu londyńskiego turnieju.

Nieobecność w Montrealu

- Wybiegając myślami w przyszłość postanowiliśmy z całym zespołem, że opuszczę Montreal, by dać sobie wystarczająco dużo czasu. Chciałbym mieć go jeszcze więcej, ale nie mam. Muszę więc jak najlepiej przygotować się do imprezy w Cincinnati – powiedział Federer.

Kolejnym turniejem Szwajcara będzie wielkoszlemowy US Open, a potem wystąpi w Pucharze Lavera - imprezie utworzonej w 2016 roku z inicjatywy tenisisty z Bazylei.

Federer jest siedmiokrotnym triumfatorem turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati. Aż czterokrotnie w meczu o tytuł spotykał się z Djokoviciem, wygrywając trzy z nich.

Niedzielny finał Wimbledonu "Król Roger" przegrał z Serbem 6:7(5), 6:1, 6:7(4), 6:4, 12:13(3), choć w piątym secie nie wykorzystał przy swoim serwisie dwóch kolejnych piłek meczowych.