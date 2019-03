Zaiskrzyło między gigantami. Federer zlekceważony przez Djokovicia

- Rafa, pokazałeś mi i całemu światu, jaka jest definicja ducha walki. Dziękuję ci za to - powiedział triumfator Australian Open Novak Djoković. - To sport indywidualny, ale nie byłoby mnie tutatj, gdyby nie mój zespół. Dziękuję im i całej mojej rodzinie - dodał Serb.

Zwycięzca tegorocznego Australian Open tryskał dobrą energią na konferencji prasowej po pokonaniu w trzech setach Rafaela Nadala. Dało się to dostrzec w tym momencie, gdy Novak Djoković stroił sobie żarty ze ze specyficznego akcentu i sposobu wypowiedzi jednego z dziennikarzy.

W rankingu Djoković jest pierwszy, Federer czwarty. Biorąc pod uwagę tytuły wielkoszlemowe, górą jest Szwajcar. Kiedy mowa o najlepszych tenisistach świata, ich nazwiska wymieniane są naprzemiennie.

Większe wpływy Djokovicia

"Nie mogę oddychać". Serena Williams wycofała się z turnieju w Indian Wells Rzadki obrazek w... czytaj dalej » Jeśli chodzi o rozgrywki, większe wpływy ma jednak Djoković, który w przeciwieństwie do drugiego z wielkich należy do rady zawodniczej.

To właśnie to ciało - do którego należy kilku pomniejszych tenisistów jak Kevin Anderson, Robin Haase, John Isner czy Sam Querrey - w ostatnich dniach zdecydowało o zwolnieniu szefa ATP World Tour Chrisa Kermode'a.

Brytyjczyk dokończy pięcioletnią misję (jego kadencja upływa wraz z końcem roku), ale przedstawiciele tenisistów pod wodzą Djokovica zdecydowali, że męskie rozgrywki powinny pójść w inną stronę.

Niezadowolenia z takiego obrotu spraw nie kryje Federer, który był zwolennikiem Kermode'a. Zdaniem Szwajcara po jego stronie był też trzeci z wielkich - Rafael Nadal.

"Nie miał dla mnie czasu"

- Chciałem z nim porozmawiać przed spotkaniem, na którym zapadła ta decyzja. Niestety nie miał dla mnie czasu. Trudno mi to zrozumieć - pożalił się w Kalifornii Federer.

- Miał duży wpływ na rozstrzygnięcie w tej sprawie. Zapytałem go, czy mógłby się ze mną spotkać, ale był bardzo zajęty. Zasugerował, żebyśmy się spotkali dzień później, kiedy byłoby już po wszystkim - dodał Szwajcar, który chciał się dowiedzieć, co złego zrobił Kermode, że jego umowa nie została przedłużona.

- Rozmawiałem też z Rafą. Jesteśmy po tej samej stronie. To było ważne dla mnie i dla niego. Dużo z nas było za Kermode'em - zapewnił szwajcarski tenisista.

Źródło: Newspix Federer ma już na koncie sto tytułów

Chłodne relacje pomiędzy Federerem a Djokoviciem panują od lat. W ich naprawieniu na pewno nie pomógł ojciec "Nole" Sjdran Djoković, który swego czasu wypalił, że "Federer to wielki tenisista, ale mały człowiek".