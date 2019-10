Federer z żelaza. Paryża nie odpuści

Roger Federer pokonał tenisistę z Indii Sumita Nagala 4:6, 6:1, 6:2, 6:4 i awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Szwajcar tą wygraną zapewnił sobie po raz 17. z rzędu miejsce w najlepszej ósemce sezonu i udział w turnieju mastes.

We wtorkowym ćwierćfinale Roger Federer niespodziewanie przegrał z Grigorem Dimitrowem 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Roger Federer w końcu podjął decyzję. Powalczy o medal igrzysk olimpijskich Szwajcar... czytaj dalej » Federer szczegóły swojego przyszłorocznego kalendarza ujawnił w rozmowie z CNN. Uwzględnił najważniejsze zawody.



- Zagram we French Open. Pewnie nie będę dużo występował przed tym turniejem, zwłaszcza że biorę pod uwagę także występ na igrzyskach. Raczej pojawię się w Paryżu, Hall, Wimbledonie, będę na igrzyskach, może także w Cincinnati, a później w US Open - przyznał.



Wynika z tego, że Szwajcar, który w sierpniu obchodził 38. urodziny, we French Open zagra drugi rok z rzędu. W tegorocznej edycji wystąpił pierwszy raz po trzyletniej przerwie. Paryską mączkę zwykle opuszczał, by odpocząć po trudach sezonu i nabrać sił przed jego kolejną częścią.



W tym roku jego pochód po 21. wielkoszlemowy tytuł zakończył się na półfinale i Rafaelu Nadalu, późniejszym mistrzu całego turnieju.

Federer w tym tygodniu zadeklarował również udział w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Tokio.



Szwajcar ma w dorobku dwa medale olimpijskie. W 2012 roku w Londynie, gdy turniej tenisowy rozgrywany był na kortach w Wimbledonie, były lider światowego rankingu wywalczył srebro, a cztery lata wcześniej w Pekinie został mistrzem w deblu w parze ze Stanem Wawrinką.



Igrzyska 2016 roku w Rio de Janeiro Federer musiał odpuścić ze względu na kontuzję. W Tokio wystąpi w największej sportowej imprezie globu po raz piąty.



Szwajcar, obecnie tenisista numer trzy na światowych listach, wygrał 102 zawodowe turnieje, w tym rekordowe wśród mężczyzn 20 wielkoszlemowych.

Co najmniej do 2023 roku

Federerowi niedługo stuknie czterdziestka, ale wygląda na to, że ani myśli o emeryturze.

Niedawno podpisał z Chińczykami czteroletnią umowę na spotkania pokazowe. W 2023 roku, do kiedy ma grać w Hangzhou, szwajcarski tenisista będzie miał 42 lata.