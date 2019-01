Federer zaskoczył. Wróci do Paryża

Iga Świątek pokonała w 2. rundzie kwalifikacji Australian Open Hiszpankę Alionę Bolsovą Zadoinov 7:6(1) 6:2. 17-letniej Polce tylko jednej wygranej brakuje do awansu do turnieju głównego. Transmisje z Melbourne w obu kanałach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Tylko jednej wygranej brakuje Kamilowi Majchrzakowi do zakwalifikowania się do turnieju głównego Australian Open. W 2. rundzie kwalifikacji Polak pokonał Noaha Rubina 7:5, 6:1. Zobaczcie skrót spotkania.

Wspaniały sukces 17-letniej Igi Świątek. Polka, która po raz pierwszy wystartowała w kwalifikacjach do turnieju wielkoszlemowego, pokonała w 3. rundzie Amerykankę Daniellę Lao 6:1, 6:3, dzięki czemu awansowała do drabinki głównej Australian Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Podróż z Europy do Australii często jest bardzo męcząca i często zaburza cykl dobowy. Włoski dziennikarz Ubaldo Scanagatta był na tyle zmęczony, że nie wytrzymał i zasnął podczas konferencji prasowej z udziałem Rafy Nadala. Hiszpan w humorystyczny sposób zwrócił na to uwagę.

Jest! Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Australian Open. We wtorek Polka pokonała Anę Bogdan 6:3, 3:6, 6:4 w swoim debiucie w turnieju wielkoszlemowym. Zobacz ostatnią piłkę tego spotkania. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Sensacja w Melbourne. 20-latek z Grecji pokonał Federera Broniący tytułu... czytaj dalej » - Czuję takie pragnienie. Na tym etapie chcę się bawić tenisem, a tego turnieju mi brakowało - powiedział reporterom 37-letni zawodnik.

Powrót po latach

Federer nie wystąpił w ostatnich trzech edycjach French Open. W 2016 roku z udziału wkluczyła go kontuzja, a w minionych dwóch sezonach odpuszczał grę na mączce, by lepiej przygotować się do turniejów rozgrywanych na szybszych kortach. Zaprocentowało to zwycięstwem na trawiastych kortach Wimbledonu w 2017.

W Roland Garros triumfował tylko raz - równo 10 lat temu, gdy w finale pokonał Robina Soderlinga. Swój ostatni występ na paryskich kortach zakończył na etapie ćwierćfinału, po porażce ze Stanem Wawrinką.



.@rogerfederer to play @rolandgarros for first time since 2015



Read: https://t.co/b5E6HV5cUxpic.twitter.com/Od8JlmxKZY — Times of India (@timesofindia) January 20, 2019





"Nic się nie zmieniło"

Doświadczony zawodnik w Melbourne walczył o trzeci kolejny triumf w Australian Open. Do niedzielnego meczu wszystko układało się po jego myśli. W trzech pierwszych rundach nie stracił seta. Dobrą passę kontynuował tylko do drugiego seta meczu z Tsitsipasem. Rozstawiony z numerem 14 Grek wygrał trzy kolejne partie i odesłał utytułowanego rywala do domu.

Federer na konferencji prasowej odrzucił jednak sugestie, jakoby jego kariera zmierzała ku końcowi: - Słyszę to od dziesięciu lat. Z mojego punktu widzenia nic się nie zmieniło.