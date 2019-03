Federer z setnym tytułem. Jako drugi w historii

To dopiero drugi w historii ATP tenisista, który ma w dorobku sto tytułów. Wcześniej udało się to tylko Amerykaninowi Jimmy'emu Connorsowi, który triumfował 109 razy.



W Dubaju Szwajcar rozstawiony był z numerem drugim, a Tsitsipas - z piątym. Grek w ćwierćfinale wyeliminował Huberta Hurkacza.



Federer jest zwycięzcą 20 imprez wielkoszlemowych, ostatnio w 2018 roku w Australii. Marzył o powtórzeniu sukcesu także w obecnym sezonie, ale w Melbourne odpadł w pierwszej rundzie po porażce z... Tsitsipasem.



- Jestem przeszczęśliwy. To wspaniale, że udało mi się wygrać tu ósmy raz, a do tego to mój setny tytuł. Panują tu trudne warunki, rywale też nie byli łatwi. Dla Stefanosa to musiało być trudne, przyjechać tutaj zaraz po triumfie w Marsylii - powiedział doświadczony Szwajcar.

Zaczął w 2001 roku