Federer zrezygnował z występu w Paryżu. Zawita do Francji w maju

- Jestem bardzo rozczarowany faktem, że musiałem wycofać się z paryskiej imprezy - przyznał Szwajcar, który w 2011 roku wygrał Rolex Paris Masters. – Chcę jednak jak najdłużej występować w cyklu ATP. Przepraszam moich francuskich fanów, z którymi zobaczę się podczas Rolanda Garrosa 2020 – poinformował.

Przyszłoroczny French Open rozegrany zostanie w dniach 24 maja – 7 czerwca.

Przygotowania do Finałów

Federer chce poświęcić najbliższe dni przygotowaniom do Finałów ATP, które rozpoczną się w Londynie 10 listopada. Pewni występu w imprezie kończącej sezon są jeszcze: Rafael Nadal, Novak Djoković, Daniił Miedwiediew, Dominic Thiem i Stefanos Tsitsipas. Stawką paryskiego turnieju będą dwa nieobsadzone jeszcze miejsca.

Rezygnacja Szwajcara sprawiła, że w drabince głównej pojawi się szczęśliwy przegrany z kwalifikacji, Włoch Andreas Seppi.