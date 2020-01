Powrót z zaświatów. Federer obronił siedem piłek meczowych i uratował się w pięciu setach

Niesamowitym zagraniem popisał się Roger Federer w starciu z Filipem Krajinoviciem. Wydawało się, że Szwajcar nie dojdzie do piłki, ale w ostatnim momencie zdołał ją odegrać, czym kompletnie zaskoczył rywala. To trzeba zobaczyć. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Tak wyglądał początek czwartego dnia w Australian Open. Wszystko to, co działo się w Melbourne, gdy w Polsce była jeszcze noc.

- Ostatnio, kiedy zmierzyłam się z Anett Kontaveit, niewiele zabrakło mi do zwycięstwa. Wtedy po prostu opadłam już z sił. Na razie nie wiem, jaka będzie taktyka na to starcie - powiedziała Iga Świątek. W 4. rundzie Australian Open rywalką Polki będzie Estonka Kontaveit. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Nie jest łatwo przestawić się z singla do gry w mikście, ale Łukasz jest świetnym partnerem i bardzo dużo się od niego uczę. Zagraliśmy bardzo dobrze i cieszę się, że awansowaliśmy do ćwierćfinału - powiedziała Iga Świątek po triumfie w drugiej rundzie miksta. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Wtorkowe zwycięstwo to już drugi tenisowy cud, którego Federer dokonał w tym roku w Melbourne. W trzeciej rundzie, w pojedynku z Johnem Millmanem, przegrywał już 4:8 w super tie-breaku (rozgrywany do 10 punktów). Ale wygrał sześć kolejnych punktów i mecz. Wydawało się, że limit szczęścia wyczerpał.

Drugi raz w karierze

Z Sandgrenem Federer zaczął tak, jak wszyscy od niego oczekiwali - pierwszą partię wygrał pewnie 6:3.

Udany rewanż Barty. Pierwsza Australijka w półfinale w Melbourne od 36 lat Ashleigh Barty,... czytaj dalej » Problemy zaczęły się chwilę później. Szwajcar przestał normalnie biegać, zmniejszył prędkość serwisu, a liczba błędów była - jak na niego - zatrważająca. Doskwierał mu ból pachwiny i, co do niego zupełnie niepodobne, dostał ostrzeżenie za kilka niecenzuralnych słów. Nie pomogła przerwa medyczna i mecz błyskawicznie mu się wymykał. Sandgren, nie wysilając się zbytnio, zgarnął dwa kolejne sety.

A powinien i następnego, bo w partii numer cztery piłek meczowych miał aż siedem - trzy przy stanie 5:4 i cztery w tie-breaku. Zabrakło mu zimnej krwi, a kolejne punkty dodawały wiary Federerowi. Maestro wykorzystał drugą piłkę setową i doprowadził do piątego seta. W nim to on był stroną dominującą, a Sandgren jakby ciągle wracał myślami do straconych szans.

- Jak obroniłem siedem meczboli? Nie wiem. Zupełnie tego nie kontrolowałem. Mogłem tylko prosić, by nie zagrał winnera - mówił szczęśliwy jeszcze na korcie. W kolejnym krótkim wywiadzie już w szatni zgodził się z dziennikarzem, że "był to tenisowy cud".

To drugi przypadek w historii, kiedy 20-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych obronił siedem piłek meczowych i wygrał. Zdarzyło się to już w 2003 roku, kiedy mierzył się z Scottem Draperem, ale w Cincinnati, a nie w wielkim szlemie.

Federer przyznał również, że problem z pachwiną wygląda na poważny. Nie wiadomo zatem, czy i ewentualnie jak zaprezentuje się w półfinale przeciwko Novakowi Djokoviciowi albo Milosowi Raoniciowi.



Wynik ćwierćfinału Australian Open:

Roger Federer - Tennys Sandgren 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3