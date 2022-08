Żartobliwy wpis na urodziny. Lata mijają, a Federer wciąż w najwyższej formie

Federer nie gra od Wimbledonu, zeszłorocznego Wimbledonu, kiedy to w ćwierćfinale uległ Hubertowi Hurkaczowi 3:6, 6:7 (4-7), 0:6. Jego dalsza kariera stanęła pod znakiem zapytania z powodu kontuzji kolana, a potem kostki. Choć od przeszło roku nie rozegrał żadnego meczu, w dalszym ciągu pozostaje jednym z najbardziej lubianych zawodników w tourze, a fani żywo komentują każdy jego krok.

Wiek to tylko liczba

20-krotny mistrz wielkoszlemowy doskonale zdaje sobie sprawę z upływającego czasu. Nie tylko nic sobie z tego nie robi, ale wręcz świetnie się tym bawi.

Z okazji urodzin opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym siedzi pod balonami układającymi się w napis "Wszystkiego najlepszego, Roger".

Kluczowy w tym poście jest jednak podpis. "Wiesz, że się starzejesz, kiedy świeczki kosztują więcej niż tort" - napisał, zanosząc się śmiechem.

Federer przy okazji podziękował za wszystkie "niesamowite życzenia urodzinowe".

41-latek szykuje się do powrotu na korty, ale jego kibice muszą się uzbroić w jeszcze trochę cierpliwości. Szwajcar nie weźmie udziału w US Open, co oznacza, że sezon 2022 zakończy bez występu wielkoszlemowego. Na powrót wybrał Laver Cup w dniach 23-25 września, a pod koniec października w jego planach jest także Bazylea.