Mecz gigantów i szczytny cel. Federer i Nadal zagrają przy rekordowej widowni w Afryce

Organizatorem piątkowego meczu jest Fundacja Rogera Federera. Będzie to szósta edycja wydarzenia, a pierwsza rozegrana w Afryce. Zarówno Szwajcar, jak i Hiszpan nigdy jeszcze nie mieli okazji zaprezentować swoich umiejętności w subsaharyjskiej części kontynentu.

Federer zagra w ojczyźnie mamy

- Spotkanie w Afryce to spełnienie marzeń. Zagram w ojczyźnie mojej mamy przeciwko odwiecznemu rywalowi i przyjacielowi. Z Rafą dzielimy nie tylko miłość do tenisa, ale też chęć pomocy i dawania afrykańskim dzieciom szans na lepszą edukację, a w konsekwencji lepszy start w życie - przyznał mistrz z Bazylei.

Źródło: Getty Images "Mecz dla Afryki" z 2017 roku w Zurychu. Roger Federer zagrał z Andym Murrayem



- Z Rogerem mamy mnóstwo magicznych wspomnień z i spoza kortów. Podróż z nim do Kapsztadu i gra na rzecz afrykańskich dzieciaków jest czymś, co bardzo mnie ekscytuje. To będzie mój pierwszy mecz w tym regionie, a za przewodnika będę miał Rogera. To będzie świetna zabawa - wtórował Nadal.

W perspektywie rekord frekwencji

Pokazowy mecz może mieć wymiar historyczny. Arena, na której zmierzą się Federer z Nadalem, może pomieścić 55 tysięcy ludzi. Jak zapowiadają organizatorzy, ma zapełnić się do ostatniego miejsca, a to oznaczałoby rekord frekwencji na meczu tenisowym. Jak dotąd najliczniejszą widownię odnotowano podczas starcia Federera z Niemcem Alexandrem Zverem w listopadzie 2019 w Meksyku.



Obok pojedynku gigantów atrakcją będzie również mecz deblowy, w którym do tenisistów dołączą drugi najbogatszy człowiek świata Bill Gates oraz południowoafrykański dziennikarz i aktor Trevor Noah.



W poprzednich edycjach imprezy Fundacja Rogera Federera zebrała i przekazała na programy edukacyjne 52 miliony dolarów.

