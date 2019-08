Federer zebrał tęgie lanie od żółtodzioba. Najszybsza porażka od 16 lat

Tak ekspresowej katastrofy młodsi kibice Szwajcara mogą nie pamiętać. Żeby znaleźć równie bolesną porażkę Federera trzeba się cofnąć do stycznia 2003 roku i meczu z Argentyńczykiem Franco Squillarim. Wtedy wszystko trwało 54 minuty. Później to rywalom 20-krotnego mistrza turniejów wielkoszlemowych trudno było wytrwać na korcie choćby godzinę.

Federer: jestem pod wrażeniem

Federer wrócił po miesiącu. Załatwił rywala w godzinę W 2. rundzie... czytaj dalej » Czwartkowej porażki mało kto się spodziewał. Co prawda rosyjski kwalifikant dzień wcześniej odprawił innego Szwajcara Stana Wawrinkę, ale Federer to przecież rywal większego kalibru, któremu wpadki praktycznie się nie zdarzają. Jak dużą sensację sprawił Rublow wskazują też przedmeczowe kursy bukmacherskie. Za każdą postawioną na niego złotówkę, można było zgarnąć niemal jej siedmiokrotność.

Inną rzeczą jest, że w Cincinnati Rublowowi wychodziło wszystko, a Federerowi nic. - Był dziś po prostu znakomity. Nie dawał mi nic za darmo, jestem pod wielkim wrażeniem - skwitował po meczu Szwajcar.

- To nieprawdopodobne uczucie, kiedy grasz przeciwko legendzie takiej jak Roger, a pełne trybuny wspierają go od pierwszej do ostatniej piłki. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś poczuję takie same emocje - mówił z kolei opromieniony 21-latek.

W ćwierćfinale Rublow zmierzy się z rodakiem Daniiłem Miedwiediewem (8. ATP).

Z siedmiu najwyżej rozstawionych tenisistów w USA pozostał już tylko grający z jedynką Serb Novak Djoković, którego w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego czeka mecz z innym kwalifikantem - Hiszpanem Pablo Carreno-Bustą.



W pierwszej rundzie w Cincinnati odpadł Hubert Hurkacz, po porażce z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem.

Kolejnym startem Federera będzie wielkoszlemowy US Open, który rozpocznie się 26 sierpnia.