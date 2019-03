Federer w drodze po 101. tytuł. "Nie przypuszczałem, że będę grał w tenisa jako ojciec"

Krew, pot i łzy. Federer pokonany, Thiem sensacyjnie podbił Kalifornię Męski turniej... czytaj dalej » Po świetnym występie z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem Federer ponownie pokazał fenomenalny tenis. Stracił zaledwie 13 punktów w ośmiu gemach serwisowych. Wracający do rywalizacji po kontuzji stawu łokciowego Anderson był tylko tłem dla trzykrotnego mistrza z Miami. Szwajcar wygrał aż osiem pierwszych gemów i prowadził już 6:0. 2:0.

Zawodnik z RPA przedłużył szansę na sukces w drugim secie, doprowadzając do wyniku 4:4. Wytrzymał jednak tylko kilka minut. Federer zamknął mecz, awansując do piątego z rzędu finału turnieju rangi Masters. Jednocześnie "FedEx" pokonał Andersona po raz szósty w siedmiu spotkaniach i jest na dobrej drodze do wywalczenia kolejnego tytułu. Teraz do walki z tenisistą z Bazylei stanie rewelacyjnie spisujący się na Florydzie Denis Shapovalov.

Szwajcar przyznał, że jest zaskoczony swoją formą. - Nigdy nie przypuszczałem, że będę grał w tenisa jako ojciec. Dawno temu marzyłem o wywalczeniu tytułu na Wimbledonie w obecności moich rodziców, a teraz mam wspaniałą żonę i czwórkę cudownych dzieci obserwujących moje występy na korcie. To coś wspaniałego - wyznał zwycięzca stu turniejów ATP.