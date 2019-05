Federer po trzech latach wraca na mączkę. To może być jego pożegnanie

Federer ma już 37 lat i coraz staranniej dobiera plany startowe. W ostatnich sezonach całkowicie zrezygnował z turniejów na kortach ziemnych. Po pierwsze to nie była nigdy jego ulubiona nawierzchnia, a po drugie, i co najważniejsze, chciał oszczędzać zdrowie.

Świątek ostatecznie pożegnała się z Pragą. Polki nie wykorzystały dwóch meczboli W środę Iga... czytaj dalej » Szwajcar to fenomen, bowiem ciągle utrzymuje się w ścisłej czołówce rankingu ATP, ale nie da się ukryć, że do zakończenie kariery ma coraz bliżej. W tym roku zdecydował się na powrót na korty ziemne. Na mączce zagra po trzech latach przerwy. Eksperci sugerują, że to może być jego forma pożegnania z tą nawierzchnią. W przyszłym tygodniu wystąpi w Madrycie, a pod koniec maja zagra we French Open.

Ostatni raz widzieliśmy wystąpił na ceglanej nawierzchni w 2016 roku w Rzymie, gdzie przegrał z Dominikiem Thiemem.

Federer jak dziecko

- Jego powrót to prezent dla wszystkich kibiców. Oglądanie w akcji Rogera, Rafy Nadala i Novaka Djokovicia jest zawsze wyjątkowe. Całą trójkę zobaczymy w Madrycie – mówi dyrektor Mutua Madrid Open Feliciano Lopez.

- On naprawdę cieszy się na występ w Hiszpanii. Jest podekscytowany jak dziecko, które jedzie na pierwszą wycieczkę szkolną – ocenia trener Szwajcara od przygotowania fizycznego Pierre Paganini.