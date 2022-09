Federer zdradził szczegóły pożegnania z tenisem. "Nie będę w stanie grać w singlu"

Oglądaj Laver Cup 2022 w Eurosporcie Extra w Playerze

W czwartek minie tydzień od decyzji, którą 41-letni tenisista ogłosił w mediach społecznościowych. Od tamtego czasu nie komentował jej, aż do wtorku. Wtedy zgodził się wziąć udział w spotkaniu z dziennikarzami ze Szwajcarii.

- Nie miałem wątpliwości. Po podjęciu decyzji w lipcu, kilka dni po Wimbledonie trudno było mi nie powiedzieć o niej wielu osobom. Decyzja była emocjonalna, ale wiedziałem, że jedyna słuszna. Napisałem list, który był bardzo długi. Przeglądałem każde słowo niezliczoną ilość razy, w końcu było chyba 25 różnych wersji. Jestem bardzo zadowolony z ostatecznego rezultatu - stwierdził Federer. Długo wyczekiwana chwila przed Laver Cup Oczy tenisowego... czytaj dalej »

Federer o secie z Hurkaczem: jeden z najgorszych momentów w karierze

Zwycięzca 20 turniejów wielkoszlemowych i 103 turniejów ATP wyjawił, że do końca walczył jeszcze o powrót.

- Muszę powiedzieć, że próbowałem. Na początku lata nadal chciałem wrócić do ćwiczeń sportowych. Biegałem na bieżni z prędkością 15 km/h, ale w końcu wszystko stało się dla niej za trudne. Słuchanie swojego ciała i odkrywanie wraz z zespołem, co jeszcze mogę zrobić, było nie lada wyzwaniem. Kolano zasługiwało na przerwę, z czasem nie mogłem już słuchać pytania, jak sobie radzi. Nie mogłem już wstać o 6 rano. Zdałem sobie sprawę, ile czasu poświęciłem na powrót. Po wakacjach wstawanie znów było łatwe. Kiedy zapadła decyzja, poczułem, że z moich ramion spadł ciężar - podkreślił tenisista, który w ostatnich dwóch latach przeszedł trzy operacje kolana.

Jego ostatnim meczem o stawkę był ćwierćfinał Wimbledonu 2021, w którym przegrał z Hubertem Hurkaczem 3:6, 6:7 (4-7), 0:6.

- To było dla mnie niesamowite, że dotarłem do ćwierćfinału. Potem przegrałem z Hurkaczem, a ostatni set był jednym z najgorszych momentów w mojej karierze. Zdałem sobie sprawę, że nic już nie funkcjonuje, to koniec. Nie wiedziałem, jak postępować z tym kolanem - dodał Szwajcar.

Źródło: Getty Images Hubert Hurkacz pokonał Rogera Federera w ćwierćfinale Wimbledonu

Od tygodnia wiadomo, że Puchar Lavera w Londynie będzie jego ostatnią imprezą ATP. Pojawią się w niej m.in. Rafael Nadal i Novak Djoković. Jak się jednak okazuje, Federer nie rozegra już meczu w singlu, a jedynie w grze podwójnej.

- Jestem szczęśliwy i zaskoczony, jak dobre są moje uderzenia. Ale nie będę w stanie grać w singlu, to było jasne wcześniej. Myślę, że zagram tu w piątek wieczorem debla i to wszystko. Zapytałem naszego kapitana Bjoerna Borga, czy tak będzie OK. Powiedział, że mogę robić, co chcę, że zobaczenie mnie na korcie będzie marzeniem wszystkich. Presja, która mi towarzyszy, jest świetna, ponieważ nie grałem od dawna, ale postaram się być konkurencyjny. Myślę, że mogę grać na akceptowalnym poziomie - wyjawił tenisista, który 310 tygodni był liderem rankingu, w tym przez 237 z rzędu, co jest rekordem.

Jak będzie wyglądało jego życie na sportowej emeryturze? - Bardzo chciałbym nadal rozgrywać mecze pokazowe. Nadal jestem w stanie ściągać kibiców na stadiony. Chcę pozostać w formie i będzie to na mojej liście priorytetów, myślałem o zrobieniu turnieju pokazowego w ciągu najbliższych sześciu miesięcy z graczami, których sam bym wybrał. Poza tym, nigdy o tym nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale jakieś sześć miesięcy temu nagle pomyślałem: Komentowanie tenisa, kto wie? - skwitował.

W piątek konferencja prasowa Federera. Transmisja od godz. 11.40 tylko w Eurosporcie Extra w Playerze