Nie tylko Roland Garros. Trener ujawnił plany Federera

Rozstawiony z "trójką" szwajcarski tenisista Roger Federer awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Australian Open. Sześciokrotny zwycięzca turnieju w Melbourne, w tym dwóch ostatnich edycji, pokonał brytyjskiego kwalifikanta Daniela Evansa 7:6 (7-5), 7:6 (7-3), 6:3.

Zapraszamy do obejrzenia pięciu najlepszych wymian z siódmego dnia Australian Open. W niedzielę sensacyjnie z Melbourne pożegnał się Roger Federer, ale na pocieszenie wygrał wymianę dnia. Transmisje z imprezy w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 oraz Eurosport Playerze.

- Wokół niego zawsze jest mnóstwo spekulacji, za dużo. Roger stara się nie zwracać na siebie uwagi i nigdy nie komentuje plotek. Prawda jest taka, że on nie myśli o zakończeniu kariery. Nie sądzę, by dotąd podjął jakąkolwiek decyzję w tej sprawie – poinformował Luthi, który współpracuje z Federerem od 2008 roku.

Z Australian Open 37-letni Szwajcar pożegnał się już w czwartej rundzie. Triumfator turnieju z 2017 i 2018 roku przegrał z rewelacyjnym Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Zaraz po porażce złożył jednak zaskakującą deklarację, zgłaszając chęć gry w Roland Garros, w którym nie występował od 2015 roku. Część dziennikarzy i kibiców zinterpretowało tę zapowiedź, jako okazję do pożegnania się z Paryżem, co z kolei oznaczać może plany zakończenia przygody z tenisem.

- To znów spekulacje. On ma 37 lat i to, że nie gwarantuje kontynuowania kariery w najbliższych trzech, pięciu latach jest czymś normalnym. Prawda jest jednak taka, że gdyby chciał zakończyć karierę po tym sezonie, jego przygotowania z Pierrem Paganinim, trenerem od przygotowania fizycznego, wyglądałyby zupełnie inaczej, bo nie musiałby myśleć o dalszej przyszłości. Tymczasem nic się nie zmieniło. Plan zajęć nie odbiegał od tych z poprzednich lat – podkreślił Luthi.

Dwa turnieje na ziemi

Wiadomo, że kolejnym turniejem Federera będą rozpoczynające 25 lutego Dubai Duty-Free Tennis Championship. Zapewne w marcu "FedEx" pojawi się w Indian Wells i Miami, a przed Roland Garros wystąpi w jednej imprezie na kortach ziemnych.

- Jego chęć ponownej gry na kortach ziemnych jest faktem. Tym razem zdecydował się nie robić sobie przerwy między występami na kortach twardych i trawiastych, nawet jeśli na "ziemi" wszystko jest inne. Roger uznał, że to może pomóc mu w przyszłości. Przed Roland Garros wystąpi w jednym turnieju na tej nawierzchni – stwierdził 43-letni szkoleniowiec.

Urodzony w Bazylei Federer ma na swoim koncie 99 triumfów w turniejach ATP Tour. Po raz ostatni zakończył sezon bez wygranej imprezy w 2016 roku, w którym zmagał się z kontuzją kolana i pleców. Roger jest rekordzistą w liczbie wygranych turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej wśród mężczyzn (20). Liderem rankingu ATP był przez 310 tygodni, co też jest rekordowym osiągnięciem. Obecnie sklasyfikowany jest na szóstym miejscu na świecie.