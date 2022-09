Świat sportu reaguje na decyzję Federera. "Najsmutniejszy dzień dla tenisa"

Oglądaj Laver Cup od 23 września tylko w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze>>>

103 wygrane turnieje singlowe ATP, w tym aż 20 wielkoszlemowych; 310 tygodni na pozycji lidera światowego rankingu; ponad 130 milionów dolarów zarobionych na kortach; złoto i srebro igrzysk olimpijskich - to tylko krótkie podsumowanie najgłośniejszych osiągnięć Federera w tenisie.

Suche liczby nie są jednak w stanie oddać jego roli w popularyzacji tego sportu. Znacznie lepiej obrazują ją opinie samych zawodników, którzy przez lata mieli zaszczyt z nim rywalizować lub podziwiali go jako dzieci i zostali przez niego zainspirowani do gry. Koniec epoki. Roger Federer ogłosił zakończenie kariery Roger Federer... czytaj dalej »

Szacunek byłych rywali

"Przyszłotygodniowy Puchar Lavera w Londynie będzie moją ostatnią imprezą ATP" - poinformował w czwartkowym oświadczeniu opublikowanym na Instagramie Federer.

W sieci błyskawicznie pojawiła się lawina komentarzy przedstawicieli świata tenisa ze wszystkich pokoleń, które śledziły jego nieprawdopodobną karierę.

"Drogi Rogerze, mój przyjacielu i rywalu. Chciałbym, żeby ten dzień nigdy nie nadszedł. To smutna chwila dla mnie oraz dla sportu na całym świecie. To była przyjemność i zaszczyt dzielić z tobą te wszystkie lata, przeżywając tak wiele niesamowitych momentów na korcie i poza nim" - napisał na Twitterze zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych Rafael Nadal.

Dear Roger,my friend and rival.

I wish this day would have never come. It’s a sad day for me personally and for sports around the world.

It’s been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moments on and off the court — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 15, 2022

"Kocham cię Roger. Dziękuję za wszystko, czego dokonałeś w tenisie i dla mnie. Świat tenisa nigdy nie będzie taki sam bez ciebie" - przekazał Argentyńczyk Juan Martin del Potro.



I LOVE YOU, Roger. Thank you for everything you’ve done in tennis and with myself. Tennis world will never be the same without you. https://t.co/Wm0IjNqjjx — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) September 15, 2022

"Niektóre z liczb Feda są niemożliwe do przebicia (jak choćby 23 półfinały wielkoszlemowe z rzędu), ale jego wpływ na tenis znacznie przewyższa to, co osiągnął na korcie. Dzięki za wszystko RF" - podkreślił John Isner.



. Some of Fed’s numbers are laughably impossible to top (23 straight slam semifinals, for instance) but his impact on tennis far exceeds what he accomplished on court. Thanks for everything, RF . https://t.co/HiGsPGeikA — John Isner (@JohnIsner) September 15, 2022

To zaledwie kilka wybranych wiadomości od graczy, którzy wielokrotnie mierzyli się z nim na kortach. Ale i młode pokolenie ma świadomość, jak wiele Szwajcar dał temu sportowi.

Świątek i Alcaraz pod wrażeniem

"Chcę ci tylko podziękować za wszystko, co zrobiłeś oraz za to, kim jesteś dla naszego sportu. Obserwowanie twojej kariery było przywilejem. Życzę Ci wszystkiego najlepszego" - napisała w mediach społecznościowych Iga Świątek.



I just want to thank you for everything you've done and everything you are for our sport. It's been a privilege to witness your career. I wish you all the best. https://t.co/gJSV5PZO2Y — Iga Świątek (@iga_swiatek) September 15, 2022

"Roger był jednym z moich idoli i źródłem inspiracji! Dziękuję za wszystko, co zrobiłeś dla naszego sportu! Nadal chcę z tobą zagrać. Życzę powodzenia we wszystkim, co czeka cię dalej" - przesłał obecny lider rankingu ATP 19-letni Carlos Alcaraz.



Roger has been one of my idols and a source of inspiration! Thank you for everything you have done for our sport! I still want to play with you! Wish you all the luck in the world for what comes next! @rogerfedererpic.twitter.com/k4xjyN3AAB — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 15, 2022

"Wzór do naśladowania dla mnie i wielu innych!! Dzięki za wszystko Roger. To był przywilej dzielić z tobą kort!!" - dodał 23-letni Denis Shapovalov, który miał okazję zagrać z Federerem w 2019 roku.



A role model for me and so many others!! Thanks for everything Roger It’s been a privilege to share the court with you!! https://t.co/lMF1zHp8vv — Denis Shapovalov (@denis_shapo) September 15, 2022

Legenda kortów

Jak zauważyło wiele postaci tenisa, ten sport nigdy nie będzie już taki sam bez genialnego zawodnika pochodzącego z Bazylei. Przede wszystkim trudno będzie przywyknąć do Wimbledonu bez jego króla. Federer wygrywał tę prestiżową imprezę aż ośmiokrotnie.

"Roger, od czego tu zacząć. To był przywilej móc być świadkiem twojej podróży i zobaczyć, jak stajesz się mistrzem w każdym tego słowa znaczeniu. Będziemy bardzo tęsknić za widokiem, jak zaszczycasz nasze korty, ale teraz możemy tylko podziękować za wspomnienia i radość, którą obdarzyłeś tak wielu" - napisano na oficjalnym koncie londyńskiego turnieju wielkoszlemowego.



Roger,



Where do we begin?



It's been a privilege to witness your journey and see you become a champion in every sense of the word.



We will so miss the sight of you gracing our courts, but all we can say for now is thank you, for the memories and joy you have given to so many. pic.twitter.com/VDWylKvW86 — Wimbledon (@Wimbledon) September 15, 2022

"Dziękuję za wszystko Roger. Do zobaczenia wkrótce" - dodał z kolei 84-letni Rod Laver, czyli legenda tenisa, której nazwisko nosi ostatni turniej, w którym wystąpi Federer.



Thank you for everything Roger. See you soon. Rocket https://t.co/wjjk1lvd2H — Rod Laver (@rodlaver) September 15, 2022

