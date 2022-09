Jedno zdjęcie, 66 tytułów wielkoszlemowych. Ostatnia taka kolacja w Londynie

Zobacz, co powiedział Roger Federer podczas konferencji prasowej przed Laver Cup 2022.

41-latek z Bazylei decyzję o przejściu na sportową emeryturę ogłosił w ubiegłym tygodniu. Zaznaczył wtedy, że z tenisem pożegna się podczas Laver Cup, co sprawiło, że turniej zyskał zupełnie nowy wymiar i będzie okazją, by ostatni raz podziwiać jednego z najlepszych tenisistów w historii.

Przez lata wygrywali tylko oni

Już w Londynie Federer poinformował, że jego jedynym występem w meczu Europy z resztą świata będzie piątkowy mecz deblowy, w którym zagra u boku Nadala. Zestawienie nie jest przypadkowe. Takiego chciał sam Szwajcar ze względu na "dobre relacje" łączące go od lat z Hiszpanem.

Federer z Nadalem, ale także Djokoviciem i Murrayem przez długie lata rządzili światowym tenisem, betonując czołówkę rankingu ATP i niemal wyłącznie między sobą rozstrzygając kwestię kolejnych wielkoszlemowych tytułów. Określani byli mianem wielkiej czwórki, łącznie sięgnęli aż po 66 tytułów wielkoszlemowych - 22 Nadal, 21 Djoković, 20 Federer i trzy Murray.

Laver Cup 2022. Format, składy, terminarz

I właśnie ta wielka czwórka spotkała się w czwartek w Londynie, by wspólnie zjeść kolację. Zdjęciem z wielkimi rywalami, a prywatnie kolegami, opublikował wieczorem Federer.



heading to dinner with some friends @RafaelNadal@andy_murray@DjokerNolepic.twitter.com/2oYR3hnGaZ — Roger Federer (@rogerfederer) September 22, 2022





Ostatni mecz Federera w Eurosporcie 1

Spotkanie Federer/Nadal - Jack Sock/Frances Tiafoe rozpocznie się w piątek 23 września około godziny 22.00 czasu polskiego. Mecz gry podwójnej odbędzie się bowiem po zakończeniu zaplanowanego na godz. 20.00 pojedynku singlowego pomiędzy Andym Murrayem i Aleksem de Minaurem.

Wszystkie mecze londyńskiej imprezy transmitowane będą w Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze. Rywalizację największych gwiazd tenisa skomentują między innymi Karol Stopa, Lech Sidor, Witold Domański i Tomasz Wolfke.

Plan transmisji Laver Cup 2022 w Eurosporcie 1 i w Eurosporcie Extra w Playerze:

piątek, 23 września

13.30 - Casper Ruud - Jack Sock

około 15.30 - Stefanos Tsitsipas - Diego Schwartzman

20.00 - Andy Murray - Alex de Minaur

około 22.00 - Roger Federer/Rafael Nadal - Jack Sock/Frances Tiafoe

sobota, 24 września

14.00 - dwa mecze singla

20.00 - mecz singla i mecz debla

niedziela, 25 września

13.00 - dwa mecze debla i dwa mecze singla