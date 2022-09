Tak pisze się historię. Kariera Federera w liczbach

Czy to "wyzwanie" nie przypomina to pewnego programu z początku XXI wieku?

Weteran nadal ma to coś co sprawia, że jest jednym z najlepszych tenisistów na świecie.

41-letni Szwajcar w ostatnich latach głównie leczył kontuzję. Starał się wrócić na kort, ale ostatecznie zdrowie mu na to nie pozwoliło. Dał za wygraną, w czwartek ogłosił rozbrat z tenisem.

Kariera Rogera Federera w liczbach

Od chłopca do podawania piłek do statusu legendy. Kalendarium niezwykłej kariery Federera Roger Federer... czytaj dalej » 2 - medale olimpijskie - złoty w deblu z Pekinu (2008) i srebrny w singlu z Londynu (2012), gdy turniej był rozgrywany na trawiastych kortach Wimbledonu



6 - zwycięstw w Australian Open, podobnie jak reprezentant gospodarzy Roy Emerson. Rekordzistą z dziewięcioma triumfami jest Serb Novak Djoković



8 - triumfów w Wimbledonie. Żaden inny singlista nie może pochwalić się takim osiągnięciem. W całej historii wyprzedza go tylko Amerykanka czeskiego pochodzenia Martina Navratilova, która cieszyła się z sukcesu w Londynie dziewięć razy



12 - wimbledońskie finały. Pierwszy w 2003 roku, ostatni w 2019 roku



20 - tytuły wielkoszlemowe łącznie. Więcej mają tylko Hiszpan Rafael Nadal (22) i Serb Novak Djoković (21)



30 - finały imprez Wielkiego Szlema



35 lat i 342 dni - w tym wieku sięgnął po ósmy triumf w Wimbledonie i stał się najstarszym zwycięzcą tego turnieju w liczonej od 1968 roku Open Erze.



36 lat i 173 dni - w tym wieku sięgnął po szóstą wygraną w Australian Open; jest drugim spośród najstarszych singlistów, którzy wygrali imprezę wielkoszlemową w liczonej od 1968 roku Open Erze. W 1972 roku - także w Melbourne - z sukcesu cieszył się 37-letni wówczas reprezentant gospodarzy Ken Rosewall.



81 - występy w turniejach wielkoszlemowych; debiut - French Open 1999

103 - wygrane turnieje ATP



105 - wygrane mecze w Wimbledonie



119 - pojedynki w Wimbledonie w singlu



364 - zwycięskie mecze w Wielkim Szlemie łącznie

1251 - wygrane mecze w cyklu ATP

130 230 769 dolarów - tyle zarobił na korcie.