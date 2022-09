Od chłopca do podawania piłek do statusu legendy. Kalendarium niezwykłej kariery Federera

Weteran nadal ma to coś co sprawia, że jest jednym z najlepszych tenisistów na świecie.

Wszystko zaczęło się w Bazylei, gdzie się urodził. I przypomniał o tym sam Federer w poruszającym filmiku, w którym pożegnał się z tenisowym światem. To tam podawał piłki, podpatrując tenisowych gigantów - jak się wyraził - którzy pozwolili mu uwierzyć w siebie.

Jak mówił, jego kariera pełna była szczęścia i śmiechu, ale też płaczu i bólu. Kończy ją ze statusem legendy i być może najlepszego tenisisty wszech czasów. Z 20 tytułami wielkoszlemowymi, po 310 tygodniach spędzonych na pozycji lidera rankingu ATP.

Koniec epoki. Roger Federer ogłosił zakończenie kariery Roger Federer... czytaj dalej » Wielkiemu światu przedstawił się w 2001 roku, a w każdym kolejnym był już tylko lepszy. Przedstawiamy kalendarium kariery Federera rok po roku.

Kariera Rogera Federera rok po roku

2001 - To wtedy wdarł się na największą tenisową scenę. Nieznany szerzej 20-latek w czwartej rundzie Wimbledonu przerwał serię 31 wygranych meczów Pete'a Samprasa. W późniejszym ćwierćfinale okazał się gorszy od Tima Henmana.

2002 - Został pierwszym w historii Szwajcarem notowanym w pierwszej 10 rankingu ATP.

2003 - Pokonując Marka Philippoussisa w finale Wimbledonu sięgnął po pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy. I pierwszy z ośmiu wywalczonych później w Londynie.

2004 - Rok marzenie, pierwszy z kilku kolejnych. Federer wygrał aż trzy turnieje wielkoszlemowe - Australian Open, Wimbledon i US Open. Dokonał tego jako pierwszy od 1988 roku, kiedy to samo udało się Matsowi Wilanderowi.

Został też pierwszym zawodnikiem w Erze Open, który wygrał cztery pierwsze finały wielkoszlemowe, w których wystąpił.

Pierwszy raz w karierze był liderem rankingu ATP

2005 - Obronił tytuły w Wimbledonie i US Open.

2006 - Kolejny z sezonów, który przeszedł do historii. Federer dotarł do wszystkich czterech finałów wielkoszlemowych, ponownie triumfował w Australian Open, Wimbledonie i US Open. Łącznie wygrał 12 turniejów, notując kosmiczny bilans 92 wygranych i tylko pięciu porażek. Trzeci raz z rzędu zakończył rok jako lider rankingu ATP.

Źródło: Getty Images Roger Federer po triumfie w Australian Open

2007 - Został pierwszym graczem, który w dwóch kolejnych latach zagrał we wszystkich finałach wielkoszlemowych. I znów wygrał w Australii, Wimbledonie i US Open.

2008 - Przedłużył serię sezonów z choć jednym tytułem wielkoszlemowym do sześciu. Wygrał w Nowym Jorku.

Został także mistrzem olimpijskim w Pekinie, gdzie triumfował w deblu ze Stanem Wawrinką.

Świątek jeszcze przed US Open spełniła swoje marzenia Iga Świątek... czytaj dalej » 2009 - Zdobył pierwszy i jedyny tytuł w Roland Garros. Wykorzystał potknięcie Rafaela Nadala, który po serii 31 zwycięstw tym razem przegrał w Paryżu w czwartej rundzie. Triumfował także w Wimbledonie, sięgając po 15. tytuł wielkoszlemowy, co dało mu wówczas prowadzenie w klasyfikacji wszech czasów.

2010 - Po raz czwarty triumfował w Australian Open i nic nie zapowiadało gorszego okresu w karierze.

2012 - Wygrał Wimbledon oraz został wicemistrzem olimpijskim w grze pojedynczej. W finale igrzysk nie dał rady Andy'emu Murray'owi.

2013 - Przez niemal cały rok zmagał się z kontuzją pleców. Na kolejny wielkoszlemowy tytuł musiał długo poczekać.

2017 - Wrócił po sześciomiesięcznej przerwie i w wieku 35 lat wygrał Australian Open. Był wtedy najstarszym mistrzem wielkoszlemowym od 1972 roku, kiedy 37-letni Ken Rosewall triumfował w Australian Open.

Został pierwszym w historii tenisistą, który ośmiokrotnie wygrał Wimbledon. W finale pokonał Marina Cilicia.

2018 - Po raz szósty wygrał Australian Open, dobijając do bariery 20 tytułów wielkoszlemowych. Przed nim dokonały tego tylko Margaret Court, Steffi Graf i Serena Williams.

Źródło: Getty Images Wszystkie 20 tytułów wielkoszlemowych Rogera Federera

2021 - W ćwierćfinale Wimbledonu przegrał z Hubertem Hurkaczem. Jak się okazało, był to jego ostatni oficjalny mecz w karierze.

15 września 2022 - Federer ogłosił zakończenie kariery.

Ostatnim występem w karierze Federera będzie Laver Cup.

Oglądaj Laver Cup od 23 września tylko w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze>>>