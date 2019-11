Federer rozpoczął Finały od porażki. "Teraz czeka mnie normalny turniej"

Znakomity początek ATP Finals. Kubot zakończył mecz asem Trzeci raz z... czytaj dalej » 38-letni Federer rozpoczął w niedzielę walkę o siódme w karierze zwycięstwo w ostatnim turnieju w roku. Na oczach ok. 17 tysięcy kibiców musiał jednak uznać wyższość o 12 lat młodszego Thiema.

Więcej przegrać już nie może

To skomplikowało szanse Szwajcara na awans do półfinału. W grupie Bjoerna Borga czekają go jeszcze mecze z Włochem Matteo Berrettinim oraz wiceliderem światowego rankingu Djokoviciem.

- Teraz rozpoczął się dla mnie normalny turniej. Nie mogę już więcej przegrać. Tak jednak wygląda dla mnie każdy tydzień w ostatnich 20 latach. Nie czeka mnie więc nic nowego – powiedział po spotkaniu Federer.

- Dominic dobrze zagrał. Mi z kolei nie pomógł słabszy początek. Potem było już lepiej, długimi momentami mecz był wyrównany. Miałem w nim swoje szanse. Nie miałem poczucia, że rywal jest dużo lepszy. Nie trafiałem jednak serwisem w miejsca, które chciałem i to powodowało problemy na początku gemów serwisowych – dodał.

Źródło: Getty Images Roger Federer w Finałach ATP 2019

Lepszy nastrój Djokovicia

W starciu Djokovicia z Berrettinim zdecydowanie lepszy okazał się Serb, który oddał rywalowi tylko trzy gemy. Zwyciężył 6:2, 6:1. We wtorek Djokovic zagra z Thiemem, a Federer z Berrettinim.

Wcześniej swój pierwszy mecz w grze podwójnej w tegorocznej edycji turnieju rozegrali Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polsko-brazylijski duet pokonał Chorwata Ivana Dodiga i Słowaka Filipa Polaska 4:6, 6:4, 10-5. W drugim spotkaniu tej grupy reprezentant RPA Raven Klaasen i Nowozelandczyk Michael Venus wygrali z Amerykaninem Rajeevem Ramem i Brytyjczykiem Joe Salisburym 6:3, 6:4.

Turniej z pulą nagród 9 milionów dolarów potrwa do 17 listopada.

Wyniki niedzielnych meczów:

gra pojedyncza - grupa Bjoerna Borga:

Novak Djokovic (Serbia, 2) - Matteo Berrettini (Włochy, 8) 6:2, 6:1

Dominic Thiem (Austria, 5) - Roger Federer (Szwajcaria, 3) 7:5, 7:5

gra podwójna - grupa Jonasa Bjoerkmana:

Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 2) - Ivan Dodig, Filip Polasek (Chorwacja, Słowacja, 8) 4:6, 6:4, 10-5

Raven Klaasen, Michael Venus (RPA, Nowa Zelandia, 5) - Rajeev Ram, Joe Salisbury (USA, W. Brytania, 4) 6:3, 6:4