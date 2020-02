Lider rankingu deblistów uniknie dyskwalifikacji za doping. "Wyjaśnienie zostało przyjęte"

Naomi Osaka zatrzymała w trzeciej rundzie US Open świetnie grającą do tej pory Cori Gauff. 15-latka nie potrafiła powstrzymać łez, ale wówczas pięknie zachowała się Osaka. Liderka światowego rankingu pocieszała rywalkę, a później poprosiła ją, by została na korcie i udzieliła wywiadu. - Powiedziała mi, że świetnie grałam. To było słodkie - powiedziała Gauff.

Takiego akcje kibice uwielbiają. Diego Schwartzman walczył do końca, biegał do każdej piłki i na koniec wypunktował Rafę Nadala. Fani długo bili brawa. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Serena Williams po pokonaniu Eliny Switoliny w półfinale US Open. O tytuł Amerykanka zmierzy się z Biancą Vanessą Andreescu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Bianca Andreescu, która w półfinale US Open pokonała Belindę Bencic. W finale Kanadyjka zmierzy się z Sereną Williams. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Gustavo Fernandez pokazał swoją waleczność i nieustępliwość w półfinale rywalizacji deblowej na wózkach. Argentyńczyk, który jest liderem światowego rankingu wśród singlistów, do samego końca walczył, aby odbić piłkę. To mu się udało, ale niestety zaliczył również upadek. Na sczęście Fernandez szybko zdołał się pozbierać i wrócił do gry. On i jego partner awansowali do finału.

Zobacz, co powiedział Daniił Miedwiediew po pokonaniu Grigora Dimitrowa w półfinale US Open. Rosjanin o tytuł powalczy z Rafą Nadalem. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Rafa Nadal po awansie do finału US Open. O tytuł Hiszpan powalczy z Daniiłem Miedwiediewem. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Bardzo ciężko pracowałam, żeby dotrzeć na ten poziom. Współzawodniczenie z Sereną Williams na tym korcie to było coś niesamowitego. Starałam się koncentrować nie na tym z kim gram, a jak mam sobie radzić ze swoimi problemami. Wiem, że kibicowaliście Serenie i przepraszam was za to - powiedziała Bianca Andreescu, która wygrała US Open.

Oto co do powiedzenia miał Hiszpan po wygranym finale US Open 2019 w rozmowie z Aleksem Corretją.

ITF zgodnie z procedurą wykrycia dopingu nałożyła na 33-letniego zawodnika obowiązujące od 20 stycznia tymczasowe zawieszenie do czasu wyjaśnienia sprawy. W poniedziałek poinformowała, że ze skutkiem natychmiastowym może on wrócić do rywalizacji.

"Robert Farah naruszył przepisy antydopingowe, ale jego wyjaśnienie zostało przyjęte. Nie stwierdzono jego winy ani zaniedbania, a w związku z tym nie zostanie on ukarany dyskwalifikacją" - zaznaczono w komunikacie.

Odpuścił Australian Open

Kolumbijczyk w styczniu wycofał się z wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Najpierw twierdził, że zdecydowały o tym względy prywatne. Później wydał oświadczenie, w którym przyznał, że kilka godzin wcześniej dowiedział się, iż na podstawie badania przeprowadzonego 17 października w Cali wykryto u niego zakazany boldenon. Zaznaczył wówczas, że podejrzewa, że wspomniany steryd anaboliczny znalazł się jego organizmie w związku ze zjedzeniem zawierającej go wołowiny.

Źródło: Getty Images Juan Sebastian Cabal i Robert Farah podczas US Open 2019

- Razem z moim teamem i grupą doradców analizujemy kroki, które należy podjąć. Zamierzamy wykazać, że nigdy nie korzystałem z żadnego produktu, który stanowiłby zagrożenie dla uczciwej gry i etyki charakteryzującej sport, a zwłaszcza tenis - aktywność, którą kocham i której zawdzięczam najszczęśliwsze momenty w moim życiu. Zachowuję spokój i pewność co do wyników tego procesu. Zawsze postępowałem w swoim życiu uczciwie. Będę pracował jeszcze mocniej niż kiedykolwiek, by powrócić na kort w możliwie najszybszym terminie - podkreślił wtedy urodzony w Kanadzie zawodnik.

Liderzy rankingu ATP

Dodał wówczas, że w poprzednim sezonie badano go co najmniej 15 razy i zawsze wynik był negatywny.



Thank you for the believe and the support I received. Here is my official press release. pic.twitter.com/tPIzX4R6jd — Robert farah (@RobertFarah_) February 10, 2020





Od decyzji ITF odwołanie złożyć mogą kolumbijska oraz Światowa Agencja Antydopingowa (WADA).

Farah z rodakiem Juanem Sebastianem Cabalem w ubiegłym roku triumfowali w dwóch turniejach wielkoszlemowych - Wimbledonie i US Open i wciąż są liderami światowego rankingu deblistów.