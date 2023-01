Duży skok Linette, Świątek dużo straciła. Przetasowania w rankingu tenisistek

Zobacz, co powiedziała Aryna Sabalenka po triumfie w Australian Open 2023. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette przegrała w półfinale Australian Open z Białorusinką Aryną Sabalenką. Jednak to nie koniec emocji dla polskich kibiców. Jan Zieliński i Hugo Nys zagrają w finale debla. Mecz odbędzie się już w sobotę. O swój juniorski finał zawalczy też 16-letni Tomasz Berkieta.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette w trakcie konferencji prasowej po półfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po spotkaniu z Aryną Sabalenką w półfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek i Magda Linette grają z WOŚP. Imponujące kwoty za kolację oraz rakietę Iga Świątek i... czytaj dalej » Świątek, choć po odpadnięciu w 1/8 finału w Melbourne straciła aż 540 punktów (nie obroniła dorobku sprzed roku, kiedy dotarła do półfinału), w poniedziałek rozpoczęła 44. tydzień na czele zestawienia. Jest liderką nieprzerwanie od 4 kwietnia ubiegłego roku, gdy Australijka Ashleigh Barty postanowiła zakończyć karierę.

Łączna przewaga Polki poważnie stopniała. Przed Australian Open było to 5885 pkt zaliczki nad drugą wówczas Ons Jabeur z Tunezji. Teraz to 4385 pkt. Tyle traci do niej nowa wiceliderka, która jest świeżo po pierwszym wielkoszlemowym triumfie - Aryna Sabalenka.

Nowa królowa Australii, wcześniej numer 5 w zestawieniu, po swoim triumfie zyskała grubo ponad 1700 punktów i wyprzedziła Jabeur, Amerykankę Jessicę Pegulę i Francuzkę Caroline Garcię.

Świątek goni legendy

W zestawieniu zawodniczek najdłużej otwierających listę WTA jest na 13. miejscu. By znaleźć się w czołowej dziesiątce tej klasyfikacji Polka będzie musiała wyprzedzić jeszcze Wiktorię Azarenkę (51 tygodni), Rumunkę Simonę Halep (57) oraz Dunkę polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki (71). Tenisistką, która najdłużej była na czele, przez 377 tygodni, pozostaje Niemka Steffi Graf.

Oglądasz Wideo: Eurosport Sabalenka po wygraniu Austarlian Open 2023



Aż o 15 pozycji, na najwyższą w karierze 10. lokatę, przesunęła się reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina, finalistka pierwszego tegorocznego turnieju Wielkiego Szlema.

Potężny skok Linette

Linette, która docierając do półfinału osiągnęła w Melbourne życiowy sukces, awansowała o 23 miejsca i jest obecnie 22. tenisistką globu. Tylko trzy zawodniczki w czołowej setce odnotowały większy awans, m.in. ćwierćfinalistka Australian Open Chorwatka Donna Vekić z 64. przeskoczyła na 33. pozycję.

Oglądasz Wideo: Eurosport Cała konferencja Linette po meczu z Sabalenką w półfinale Australian Open



Magdalena Fręch zajmuje 101. miejsce, duży spadek był udziałem Mai Chwalińskiej, która ze 159. miejsca przesunęła się na 205., Katarzyna Kawa jest 231., natomiast Weronika Falkowska - 250.





Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 30 stycznia:



1. (1) Iga Świątek (Polska) 10485 pkt

2. (5) Aryna Sabalenka 6100

3. (2) Ons Jabeur (Tunezja) 5210

4. (3) Jessica Pegula (USA) 5000

5. (4) Caroline Garcia (Francja) 4645

6. (7) Cori Gauff (USA) 3992

7. (6) Maria Sakkari (Grecja) 3811

8. (8) Daria Kasatkina (Rosja) 3380

9. (10) Belinda Bencic (Szwajcaria) 2905

10. (25) Jelena Rybakina (Kazachstan) 2815

...

22. (45) Magda Linette (Polska) 1770

101.(102) Magdalena Fręch (Polska) 623

205.(159) Maja Chwalińska (Polska) 325

231.(242) Katarzyna Kawa (Polska) 283

250.(243) Weronika Falkowska (Polska) 259