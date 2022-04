Czwarty tydzień w fotelu liderki. Wielka przewaga Igi Świątek

23.04 | Iga Świątek od zwycięstwa do zwycięstwa kroczy w turnieju WTA w Stuttgarcie.

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka, która zwyciężyła w turnieju WTA w Stuttgarcie.

Świątek znalazła się na czele zestawienia 4 kwietnia. Za jej plecami sklasyfikowane są Hiszpanka Paula Badosa i Czeszka Barbora Krejcikova, które zamieniły się miejscami.



Iga Świątek śladami legendy. Pierwsza taka sytuacja od ośmiu lat To jest czas Igi... czytaj dalej » W ostatnich tygodniach Polka jest nie do pokonania. Wygrała 23 mecze z rzędu, w tym 21 w turniejach WTA, a w niedzielę wywalczyła czwarty tytuł w tym roku, triumfując w imprezie w Stuttgarcie.

Powiększyła przewagę

Dzięki temu powiększyła przewagę nad drugą tenisistką w rankingu. Różnica wynosi już 2136 punktów. W poprzednim notowaniu było to "tylko" 1736. Dzięki triumfowi w niemieckim turnieju Świątek udało się złamać magiczną granicę 2000 punktów przewagi. To już poziomy, do jakich przyzwyczaiła wszystkich poprzednia liderka Ashleigh Barty.

W pierwszej setce zestawienia są jeszcze dwie inne Polki: Magda Linette (awans z 57. na 56. miejsce) oraz Magdalena Fręch (spadek z 86. na 88.).

Ranking tenisistek WTA Tour - stan na 25 kwietnia:



1. (1) Iga Świątek (Polska) 7181 pkt

2. (3) Paula Badosa (Hiszpania) 5045

3. (2) Barbora Krejcikova (Czechy) 5043

4. (4) Aryna Sabalenka (Białoruś) 4711

5. (5) Maria Sakkari (Grecja) 4651

6. (6) Anett Kontaveit (Estonia) 4511

7. (7) Karolina Pliskova (Czechy) 4207

8. (8) Danielle Collins (USA) 3151

9. (9) Garbine Muguruza (Hiszpania) 3070

10. (10) Ons Jabeur (Tunezja) 3015

...

56. (57) Magda Linette (Polska) 1061

88. (86) Magdalena Fręch (Polska) 749

158. (154) Katarzyna Kawa (Polska) 410

Źródło: Imago Aryna Sabalenka i Iga Świątek po finale turnieju w Stuttgarcie

Hurkacz 14. w rankingu ATP

Bez zmian na czele także męskiego rankingu. Prowadzi wciąż Novak Djoković.

Hurkacz utrzymał 14. pozycję. Po raz pierwszy w karierze do czołowej dziesiątki awansował niespełna 19-letni Hiszpan Carlos Alcaraz, zwycięzca niedzielnego finału turnieju ATP w Barcelonie. Na drugim miejscu sklasyfikowany jest Rosjanin Daniił Miedwiediew, a na trzecim - Niemiec Alexander Zverev.



Nieznacznie - z 77. na 75. miejsce - awansował Kamil Majchrzak.

Ranking tenisistów ATP World Tour - stan na 25 kwietnia:



1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 8400 pkt

2. (2) Daniił Miedwiediew (Rosja) 8080

3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 7465

4. (4) Rafael Nadal (Hiszpania) 6435

5. (5) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5770

6. (6) Matteo Berrettini (Włochy) 4570

7. (7) Casper Ruud (Norwegia) 4110

8. (8) Andriej Rublow (Rosja) 4025

9. (11) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 3827

10. (9) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3625

...

14. (14) Hubert Hurkacz (Polska) 3008

75. (77) Kamil Majchrzak (Polska) 810

236. (252) Kacper Żuk (Polska) 222