Ashleigh Barty triumfuje w Birmingham. Będzie liderką światowego rankingu

Barty zepchnie na drugie miejsce dotychczasową liderkę Naomi Osakę. Japonka również startowała w Birmingham, ale niespodziewanie przegrała już w drugiej rundzie z Julią Putincewą z Kazachstanu.

To dopiero druga Australijka, która znalazła się na szczycie rankingu. Wcześniej dokonała tego Evonne Goolagong.

Goerges prowadziła 5:4 w drugim secie i miała piłkę setową. Barty obroniła się jednak, doprowadziła do remisu, a ostatecznie wygrała, wykorzystując pierwszą piłkę meczową.

Australijka i Niemka były w Birmingham partnerkami deblowymi i dotarły do półfinału.

W pierwszej rundzie turnieju odpadła Iga Świątek, a kwalifikacji nie przeszła Magdalena Fręch. Z kolei Alicja Rosolska zatrzymała się na pierwszej rundzie debla.

Wynik finału gry pojedynczej:

Ashleigh Barty (Australia, 2) - Julia Goerges (Niemcy, 8) 6:3, 7:5