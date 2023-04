Wielkie zmiany w rankingu dotknęły Hurkacza. Nowy lider z rekordem

Hubert Hurkacz to najwyżej notowany Polak w rankingu ATP

26-letni wrocławianin stracił sporo punktów za turniej w Miami, ponieważ przed rokiem dotarł do ćwierćfinału, a tym razem odpadł już w drugiej rundzie. To spowodowało, że wyprzedzili go tenisiści, którym na Florydzie powiodło się lepiej. Mowa tu między innymi o włoskim finaliście Janniku Sinnerze oraz Rosjaninie Karenie Chaczanowie.

Źródło: Getty Images Hubert Hurkacz zanotował spadek w rankingu ATP

Djoković wyprzedził Alcaraza

Do zmian doszło także na szczycie zestawienia. Prowadzący po triumfie w Indian Wells Alcaraz w Miami nie obronił tytułu sprzed roku. Nowym liderem został w tej sytuacji Djoković, którego w obu wysoko punktowanych turniejach w USA zabrakło z powodu braku szczepienia przeciw COVID-19.

Co ciekawe, 35-latek z Belgradu rozpoczął w poniedziałek 380. tydzień jako pierwsza rakieta globu. To rekordowe osiągnięcie zarówno w męskim, a jak i kobiecym tenisie.

Trzecie miejsce zajmuje Grek Stefanos Tsitsipas, a na czwartą lokatę, po zwycięstwie na Florydzie, awansował były lider Rosjanin Daniił Miedwiediew.

Dopiero 14. jest utytułowany Hiszpan Rafael Nadal, który od styczniowego Australian Open nie gra z powodu kontuzji.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 3 kwietnia:

1. (2) Novak Djoković (Serbia) 7160 pkt.

2. (1) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 6780

3. (3) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5770

4. (5) Daniił Miedwiediew (Rosja) 5150

5. (4) Casper Ruud (Norwegia) 5005

6. (7) Andriej Rublow (Rosja) 3470

7. (6) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3450

8. (8) Holger Rune (Dania) 3370

9. (11) Jannik Sinner (Włochy) 3345

10. (10) Taylor Fritz (USA) 3065

11. (16) Karen Chaczanow (Rosja) 2855

12. (9) Hubert Hurkacz (Polska) 2750

...

160. (147) Kamil Majchrzak (Polska) 372

265. (257) Kacper Żuk (Polska) 203