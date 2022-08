Hurkacz ma powody do zadowolenia

Hubert Hurkacz to najlepszy polski tenisista

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po wygranym meczu z Daniiłem Miedwiediewem w finale turnieju ATP 500 w Halle.

W najnowszym notowaniu Hurkacz awansował o jedną lokatę - z 11. na 10. Udało się to, choć z turniejem w Waszyngtonie pożegnał się już w 1. rundzie, przegrywając z niżej notowanym Emilem Ruusuvuorim 4:6, 6:7 (3-7).

Najlepszy polski singlista jest bliski powtórzenia największego osiągnięcia w karierze, jeśli chodzi o pozycję w zestawieniu ATP. Nigdy nie był wyżej niż dziewiąty - tę lokatę zajmował przez niecałe dwa miesiące na przełomie 2021 i 2022 roku.

Świątek trzyma się mocno. Gorzej inne Polki Iga Świątek... czytaj dalej » W tym tygodniu najlepszy polski tenisista walczy w Montrealu, gdzie na ten moment ma szansę nawet na ósme miejsce w rankingu.

Miedwiediew poza zasięgiem

Niezagrożone jest pierwsze miejsce Miedwiediewa. Z pierwszej szóstki rankingu poza Rosjaninem do Kanady przyjechali jedynie Carlos Alcaraz i Stefanos Tsitsipas, którzy jednak nie mają nawet wirtualnych szans, by wyprzedzić go po tym turnieju.

Alexander Zverev i Rafael Nadal pauzują ze względu na kontuzje, a Novak Djoković nie został dopuszczony do startu ze względu na brak szczepienia przeciwko COVID-19.

Nie licząc awansu Hurkacza, w pierwszej dziesiątce nie doszło do żadnych przetasowań.

W pierwszej setce rankingu jest jeszcze jeden Polak - Kamil Majchrzak, który spadł z 85. na 88. pozycję.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 8 sierpnia:

1. (1) Daniił Miedwiediew (Rosja) 7875 pkt.

2. (2) Alexander Zverev (Niemcy) 6760

3. (3) Rafael Nadal (Hiszpania) 5620

4. (4) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 5035

5. (5) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5000

6. (6) Novak Djokovic (Serbia) 4770

7. (7) Casper Ruud (Norwegia) 4685

8. (8) Andriej Rublow (Rosja) 3710

9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3490

10. (11) Hubert Hurkacz (Polska) 3015