W US Open zażarta walka o fotel lidera rankingu. Kandydatów trzech

Casper Ruud odniósł triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Oto co miał do powiedzenia norweski tenisista po zwycięstwie w 4. rundzie turnieju.

US Open. Rozmowa na korcie z Casperem Ruudem po awansie do...

US Open. Rozmowa na korcie z Casperem Ruudem po awansie do...

Carlos Alcaraz pokonał Jensona Brooksby’ego 6:3, 6:3, 6:3 w 3. rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Carlos Alcaraz po awansie do 4. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Alcaraz po awansie do 4. rundy US Open

Alcaraz po awansie do 4. rundy US Open

Zobacz najważniejsze zagrania ze spotkania Rafael Nadal - Fabio Fognini w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Casper Ruud pokonał Tima van Rijthovena 6:7 (4-7), 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Miedwiediew nie obroni tytułu w US Open. Pożegna się też z prowadzeniem w rankingu Na 1/8 finału... czytaj dalej »

Turniej US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Rosyjski tenisista rozstawiony z "jedynką" w 1/8 finału przegrał z Nickiem Kyrgiosem (nr 23) po blisko trzygodzinnym pojedynku 6:7 (11-13), 6:3, 3:6, 2:6. Nie zostanie pierwszym tenisistą, który obroni trofeum w Nowym Jorku od czasu Rogera Federera. Szwajcar US Open wygrał pięć razy z rzędu w latach 2004-2008.

Miedwiediew dodatkowo straci 1820 punktów w światowym rankingu. Oznacza to, że za równy tydzień dojdzie do zmiany lidera. Szansę na zajęcie jego miejsca ma trójka graczy: Nadal, Alcaraz oraz Ruud.

Hiszpańscy dziennikarze liczą, że będzie to któryś z ich reprezentantów. "Marca" przeanalizowała możliwe warianty.

1) NADAL LIDEREM?

Po odpadnięciu Miedwiediewa numerem jeden w wirtualnym zestawieniu jest Nadal. By utrzymać go w poniedziałkowym notowaniu zestawienia i nie być zależnym od innych graczy, tenisista z Majorki powinien dotrzeć do finału US Open. W poniedziałkowym meczu 1/8 finału (godzina 19.30) jego rywalem będzie Amerykanin Frances Tiafoe.

Źródło: Getty Images Rafael Nadal pewnie awansował do czwartej rundy US Open

Jeśli 36-latkowi, którego nie było na czele rankingu od 2 lutego 2020 roku, nie uda się awansować do finału, to inną opcją dla niego są porażki Alcaraza i Ruuda w półfinale lub to, że zostaną wcześniej wyeliminowani.

2) ALCARAZ LIDEREM?

"Nowy Nadal" ma szansę w wieku 19 lat zostać najmłodszym numerem jeden w historii rankingu ATP. Dojdzie do tego w przypadku wygrania przez niego całego turnieju. Będzie miał wówczas 6740 punktów.

Trzeba jednak pamiętać, że w półfinale rywalem Alcaraza może być Nadal. Jeśli oczywiście obaj poradzą sobie z dwoma przeszkodami - młody Hiszpan w 1/8 finału pokona Marina Cilicia, a w następnej rundzie upora się ze zwycięzcą pojedynku Ilja Iwaszka - Jannik Sinner. Natomiast idol Alcaraza pokona Tiafoe, a w ćwierćfinale albo Camerona Norrie'ego albo Andrieja Rublowa.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Alcaraz – Brooksby w 3. rundzie US Open

W przypadku poniedziałkowej porażki Rafy z Amerykaninem, "Carlitos" może zostać numerem jeden, jeśli "tylko" wywalczy awans do finału.

3) RUUD LIDEREM?

Jest też opcja, że obu Hiszpanów rozdzieli Norweg. Scenariusz podobny, jak w przypadku Alcaraza. Aby objąć przewodnictwo w rankingu, Ruud musiałby wygrać US Open, a Nadal nie dotrzeć do finału. Możliwe? 23-latkowi może wystarczyć sam występ w decydującym meczu o trofeum, ale wtedy Nadal musiałby przegrać w 1/8 finału z Tiafoe.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Ruud - Moutet w 4. rundzie US Open

W ćwierćfinale na norweskiego tenisistę czeka już Włoch Matteo Berrettini. Ich pojedynek odbędzie się we wtorek o godzinie 18 polskiego czasu.

Najnowsze oficjalne zestawienie rankingu w poniedziałek 12 września.

Tak wyglądała czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour tuż przed US Open:

1. (1.) Daniił Miedwiediew (Rosja) 6885 pkt

2. (2.) Alexander Zverev (Niemcy) 5760

3. (3.) Rafael Nadal (Hiszpania) 5630

4. (4.) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 5100

5. (5.) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 4890

6. (6.) Novak Djokovic (Serbia) 4770

7. (7.) Casper Ruud (Norwegia) 4695

8. (8.) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3625

9. (9.) Cameron Norrie (Wielka Brytania) 3415

10. (10.) Hubert Hurkacz (Polska) 3355