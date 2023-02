Hurkacz bliżej TOP10, bardzo ciasno na samym szczycie rankingu ATP

48 tygodni Świątek z rzędu i końca nie widać. Wysoki skok jej ostatniej rywalki Iga Świątek ma za... czytaj dalej » 26-letni wrocławianin pokonał w niedzielę Francuza Benjamina Bonziego 6:3, 7:6(4), sięgając po szósty tytuł w karierze. Zapracował tym samym na 250 rankingowych punktów, ale nie wystarczyło to, by wrócić do czołowej dziesiątki. Szansę na to będzie miał w trwającym tygodniu, kiedy weźmie udział w imprezie ATP 500 w Dubaju. Jego strata do Duńczyka Holgera Rune to już niespełna 100 punktów.

Nadal spadł na ósme miejsce

W opublikowanym w poniedziałek zestawieniu nie doszło do zmiany lidera. Na szczycie pozostaje Djoković, ale znacząco zbliżył się do niego Alcaraz, który w niedzielę wystąpił w finale w Rio de Janeiro.

Na piąte, najwyższe w karierze, miejsce awansował Amerykanin Taylor Fritz, który triumfował w Delray Beach, a na szóste Rosjanin Daniił Miedwiediew, który był najlepszy w Dosze. Obaj wyprzedzili Rafaela Nadala, który spadł na ósme miejsce.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 27 lutego:



1. (1) Novak Djoković (Serbia) 6980 pkt

2. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 6780

3. (3) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5805

4. (4) Casper Ruud (Norwegia) 5515

5. (7) Taylor Fritz (USA) 3660

6. (5) Andriej Rublow (Rosja) 3405

7. (8) Daniił Miedwiediew (Rosja) 3320

8. (6) Rafael Nadal (Hiszpania) 3315

9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3245

10. (10) Holger Rune (Dania) 3161

11. (11) Hubert Hurkacz (Polska) 3065