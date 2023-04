Hurkacz utrzymał pozycję, Alcaraz bliżej lidera rankingu ATP

W zeszłym tygodniu Djoković w dwóch setach przegrał ze swoim rodakiem Dusanem Lajoviciem w ćwierćfinale turnieju w Banja Luce. Stracił tym samym 105 punktów, ale nadal prowadzi z dorobkiem 7135 pkt. 35-latek pozostaje na czele rankingu od 3 kwietnia.

Alcaraz z patentem na Tsitsipasa

Kolejny tydzień panowania i awans Świątek w prestiżowym rankingu Iga Świątek z... czytaj dalej » W finale turnieju w Barcelonie Alcaraz pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa 6:3, 6:4, dzięki czemu ma 6770 pkt. Przedłużył tym samym serię zwycięstw nad Tsitsipasem do pięciu. Grek jeszcze ani razu nie zdołał pokonać hiszpańskiego rywala.



- To niesamowite. Poczuć tę energię i wznieść trofeum w Barcelonie przed moją rodziną i przyjaciółmi, a także większością mojego zespołu. Gra na tym poziomie i wywalczenie tytułu przed taką publicznością to dobre uczucie - powiedział wicelider rankingu ATP po wygranej.



To dziewiąty tytuł w karierze 19-letniego Hiszpana i trzeci w tym roku. Wcześniej wygrał turniej w Buenos Aires oraz w Indian Wells.



Trzeci z dorobkiem 5240 pkt jest Rosjanin Daniił Miedwiediew, który wyprzedził Norwega Caspera Ruuda - 5210 pkt.

Hurkacz bez zmian

Hurkacz ma 2660 pkt i pozostaje na 15. miejscu. Najlepszy polski tenisista ostatni mecz rozegrał 13 kwietnia, gdy przegrał z Włochem Jannikiem Sinnerem w trzeciej rundzie turnieju w Monte Carlo.



Drugi z Polaków Kamil Majchrzak ma 356 pkt i jest 168. Daniel Michalski awansował o 22 pozycje i zajmuje obecnie 272. miejsce. Tuż za nim plasuje się Kacper Żuk.



Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 24 kwietnia:



1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 7135 pkt

2. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 6770

3. (4) Daniił Miedwiediew (Rosja) 5240

4. (3) Casper Ruud (Norwegia) 5210

5. (5) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5195

6. (6) Andriej Rublow (Rosja) 4280

7. (7) Holger Rune (Dania) 4070

8. (8) Jannik Sinner (Włochy) 3615

9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3405

10. (10) Taylor Fritz (USA) 3290

...

15. (15) Hubert Hurkacz (Polska) 2660

168.(166) Kamil Majchrzak (Polska) 356

272.(294) Daniel Michalski 192

273.(263) Kacper Żuk (Polska) 191