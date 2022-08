Hurkacz utrzymał pozycję w rankingu. Gigantyczny awans Chorwata

Do czołowej dziesiątki awansował półfinalista turnieju w Cincinnati, Brytyjczyk Cameron Norrie. Hurkacz pożegnał się z tą imprezą już w drugiej rundzie, przegrywając ze swoim partnerem deblowym Amerykaninem Johnem Isnerem. Mimo tego niezmiennie plasuje się na 10. miejscu w rankingu ATP.

Polak jest bliski powtórzenia lub poprawienia największego osiągnięcia w karierze, jeśli chodzi o pozycję w tym zestawieniu. Nigdy nie był wyżej niż dziewiąty - tę lokatę zajmował przez niecałe dwa miesiące na przełomie 2021 i 2022 roku.

Chorwat w górę

Dobry początek i pechowy koniec. Majchrzak przegrał z kontuzją w Winston-Salem Kamil Majchrzak... czytaj dalej » Spory awans zanotował zwycięzca z Cincinnati, Borna Corić. Po przerwie spowodowanej kontuzją zajmował w światowym rankingu dopiero 152. miejsce, jednak w najnowszym notowaniu plasuje się na 29. pozycji. Skromniejszy awans - ale w czołowej dziesiątce - zanotował pokonany przez Chorwata Grek Stefanos Tsitsipas, wcześniej siódmy, a obecnie piąty.



Liderem niezmiennie jest Miedwiediew, który w Cincinnati odpadł w półfinale. Wzrosła jego przewaga nad drugim w zestawieniu Niemcem Alexandrem Zverevem, który wciąż nie wrócił na korty po kontuzji. Za nimi plasuje się dwójka Hiszpanów: Rafael Nadal i Carlos Alcaraz.



O jedną pozycję awansował ćwierćfinalista turnieju w Cincinnati Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime, który o ponad 200 punktów wyprzedza Brytyjczyka Norriego.



W pierwszej setce rankingu jest jeszcze jeden Polak - Kamil Majchrzak, który spadł z 89. na 90. pozycję.

29 sierpnia rozpocznie się US Open, ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy. Impreza w Nowym Jorku potrwa do 11 września.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 22 sierpnia:



1. (1) Daniił Miedwiediew (Rosja) 6885 pkt.

2. (2) Alexander Zverev (Niemcy) 5760

3. (3) Rafael Nadal (Hiszpania) 5630

4. (4) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 5190

5. (7) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 4890

6. (6) Novak Djokovic (Serbia) 4770

7. (5) Casper Ruud (Norwegia) 4695

8. (9) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3625

9. (11) Cameron Norrie (Wielka Brytania) 3415

10. (10) Hubert Hurkacz (Polska) 3350

90. (89) Kamil Majchrzak (Polska) 592

247. (246) Kacper Żuk (Polska) 208

255. (254) Daniel Michalski (Polska) 198