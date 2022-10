Rafael Nadal został pierwszy raz ojcem

Iga Świątek: było trudno. Kibice utrzymali mnie przy życiu Dla Igi Świątek... czytaj dalej » Hiszpańskie media podają, że jego żona Mery Perello w jednym ze szpitali na Majorce urodziła w sobotę syna.

"Najważniejszy Wielki Szlem"

"Nadal ma swój najważniejszy Wielki Szlem. Dziś po południu w Palma de Mallorca po raz pierwszy został ojcem" - obwieścił dziennik "Marca" na swojej stronie.

Nadal i Perello pobrali się w 2019 roku po wielu latach znajomości.

36-letni Hiszpan jest rekordzistą w liczbie triumfów w turniejach Wielkiego Szlema. Wygrał ich w karierze 22.