Nadal poddał się radioterapii. Noga ma nie boleć przed Wimbledonem

- Jeśli moje ciało na to pozwoli, to zagram w Wimbledonie – powiedział na konferencji prasowej Rafa Nadal.

- Nie wiem, co będzie w przyszłości, ale na pewno będę walczył o to, aby grać dalej – powiedział Rafa Nadal.

Informacje o leczeniu 36-letniego Nadala podały hiszpańskie media, które powoływały się na źródła w sztabie szkoleniowym tenisisty.

Kłopoty z chodzeniem Nadala

Świątek kontra Radwańska w szczytnym celu. Obóz liderki rankingu komentuje doniesienia Iga Świątek i... czytaj dalej » Triumfator rekordowych 22 turniejów Wielkiego Szlema od dłuższego czasu zmaga się z przewlekłym urazem stopy, tak zwanym syndromem Muellera-Weissa, polegającym na powodujących ból deformacjach kości trzeszczki. W połowie maja, kiedy odpadł z turnieju ATP w Rzymie, tenisista z Majorki miał nawet kłopoty z chodzeniem.



W trakcie zmagań na kortach imienia Rolanda Garrosa Nadal regularnie przyjmował środki przeciwbólowe i przeciwzapalne, ale jak sam podkreślił, to rozwiązanie na krótką metę.

Dlatego, po konsultacjach ze specjalistami, zawodnik z Majorki zdecydował się na radioterapię, której celem było "uśpienie" konkretnych nerwów, by nie wysyłały bodźca bólowego do mózgu.



Po zabiegu w Barcelonie Nadal miał natychmiast udać się do domu w Manacor na Majorce. Chce tam przez kilka dni odpocząć i - jeśli leczenie przyniesie poprawę - wrócić do treningów, by zacząć przygotowania do występu w wielkoszlemowym Wimbledonie. Turniej w Londynie rozpocznie się 27 czerwca.