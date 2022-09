Nietypowe zachowanie Nadala. "Dawno nie widziałem takiej sytuacji"

Tiafoe wygrał w starciu z Nadalem w 4. rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz świetne zagranie Tiafoe w starciu z Nadalem w 4. rundzie US Open.

Tiafoe wygrał w starciu z Nadalem w 4. rundzie US Open.

Tiafoe przełamał Nadala w 7. gemie czwartego seta w US Open.

Zobacz genialne zagrania Nadala i Tiafoe w 4. secie czwartej rundy US Open.

Tiafoe wygrał 1. seta w meczu z Nadalem w 1/8 finału US Open

Zobacz moment, w którym Rafa Nadal odpuścił walkę o punkt jeszcze w trakcie gry w starciu z Francesem Tiafoe.

Niesamowita wymiana, Nadal eksploduje. "Ekstremalnie trudne odegrania" To była akcja,... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło w trzecim secie, w którym Tiafoe prowadził 5:3 - w meczu było 1:1, a w dziewiątym gemie 15:0 dla Nadala. Hiszpan serwował, ale Amerykanin wyszedł z opresji. Po jednym z jego uderzeń to tenisista z Majorki miał problem z odebraniem piłki.

"Niespotykana sytuacja, że Rafa nie walczy do końca"

Zdołał przebić na drugą stronę, ale uznał, że jest na straconej pozycji. Zamiast poczekać na odpowiedź biegnącego pod siatkę Tiafoe'a, Hiszpan odpuścił akcję, idąc od razu po znajdujący się nieopodal niego ręcznik. Amerykanin spokojnie przebił piłkę na drugą stronę.

- Zobacz, co robi Rafa - zwrócił się do Radosława Szymanika komentator Eurosportu Karol Stopa. - Dawno nie widziałem takiej sytuacji, żeby w ten sposób odwrócił się plecami do akcji. Powiedziałbym, symboliczna scena - ocenił zdziwiony komentator.

Zaskoczenia nie krył także były kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. - To niespotykana sytuacja, że Rafa nie walczy do końca w punkcie - zaznaczył Szymanik.

Nietypowe zachowanie Nadala. Hiszpan odpuścił jeszcze w trakcie gry w starciu z Tiafoe

Sytuacja obiegła światowe media. "On nigdy tego nie robi! Ta scena jest nietypowa dla rekordowego mistrza Wielkiego Szlema" - podkreślono na stronie niemieckiego Eurosportu. "Na głowie mam o wiele ważniejsze sprawy niż tenis" Rafael Nadal... czytaj dalej »

Ostatecznie Tiafoe wygrał seta oraz całe spotkanie 6:4, 4:6, 6:4, 6:3. W ćwierćfinale jego rywalem będzie rozstawiony z numerem dziewiątym Andriej Rublow.

Z kolei dla 22-krotnego zwycięzcy imprez wielkoszlemowych była to pierwsza porażka w tym roku w imprezie tej rangi. Po triumfach w Australian Open i French Open 36-letni Hiszpan wycofał się przed półfinałem Wimbledonu z powodu kontuzji mięśni brzucha.

Zakończeniu uległa także seria Nadala, który w swoich 16 poprzednich Wielkich Szlemach docierał co najmniej do ćwierćfinału. Po meczu tenisista przyznał, że grał słabo i brakowało mu świeżości. Wyjawił też, że myślami jest przy żonie, która w ostatnim czasie trafiła do szpitala z uwagi na komplikacje dotyczące ciąży.

- Teraz muszę wrócić do domu, bo na głowie mam o wiele ważniejsze sprawy niż tenis. Muszę zadbać o swoje prywatne życie i nie wiem, kiedy powrócę na kort. Postaram się być gotowy do ponownego startu, szczególnie pod kątem psychiki - podkreślił.

